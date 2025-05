Trump pohrozil Apple a ďalším výrobcom smartfónov. Ak nebudú vyrábať v USA, čaká ich 25-percentné clo

Americký prezident Donald Trump pohrozil spoločnosti Apple a ďalším výrobcom smartfónov 25-percentným clom, pokiaľ ich zariadenia nebudú vyrobené v Spojených štátoch. Clo má nadobudnúť účinnosť koncom júna.

Veľkí hráči ako Apple a Samsung, ako aj menší výrobcovia vrátane spoločností Google, Xiaomi a Motorola, vyrábajú svoje smartfóny mimo USA. „Týkalo by sa to aj Samsungu a kohokoľvek, kto vyrába tento produkt, inak by to nebolo fér,“ povedal Trump novinárom vo Washingtone.

Zatiaľ čo Apple navrhuje svoje produkty v Spojených štátoch, väčšina montáže svojich iPhonov uskutočňuje v Číne, ktorá je stále zapletená do obchodnej vojny so Spojenými štátmi. Spoločnosť Apple oznámila plány na presun časti výroby do iných krajín vrátane Indie, ale Trump povedal, že by to neuspokojilo jeho požiadavky.

Ak budú zavedené nové Trumpove clá, dramaticky by podnietili tlejúce napätie medzi najväčšou ekonomikou sveta a Európskou úniou. Šéf obchodu EÚ uviedol, že budú pracovať na obchodnej dohode s Washingtonom založenej na „rešpekte“, nie na „hrozbách“. „EÚ je plne zapojená a odhodlaná zabezpečiť dohodu, ktorá bude vyhovovať obom stranám,“ uviedol na sociálnej sieti eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič.