Stellantis odpíše 22 miliárd eur po precenení prechodu na elektromobily

Automobilka priznala, že nadhodnotila tempo transformácie trhu, jej akcie po oznámení prudko oslabili.
Pavol Lukáč
Redaktor zahraničnej redakcie
Detroit Auto Show
Generálny riaditeľ spoločnosti Stellantis Antonio Filosa. Foto: SITA/AP
Európsko-americká automobilová skupina Stellantis v piatok oznámila, že zaúčtuje mimoriadny odpis vo výške 22 miliárd eur po tom, čo precenila rýchlosť, s akou sa automobilový priemysel a zákazníci presunú k elektromobilom. Obrovská strata pravdepodobne výrazne zatieni očakávané hospodárske výsledky spoločnosti za rok 2025.

Kolosálny odpis vo výške 22 miliárd eur niekoľkonásobne prevyšuje čistý zisk 5,5 miliardy eur, ktorý automobilka vykázala za rok 2024. Výsledky za rok 2025 má firma zverejniť 26. februára.

Hlboký reštart

„Ide o náklady hlbokého reštartu, ktorý je pre našu spoločnosť nevyhnutný, aby sme všetko, čo robíme, robili pre našich zákazníkov a podporili udržateľný rast,“ uviedla automobilka vo vyhlásení. Spoločnosť priznala „výrazné nadhodnotenie“ tempa prechodu trhu na elektrické vozidlá.

Generálny riaditeľ Stellantisu Antonio Filosa, ktorý sa vedenia ujal v júni po odvolaní svojho predchodcu Carlosa Tavaresa, má v piatok popoludní hovoriť s investormi. Trhy však reagovali okamžite – akcie Stellantisu krátko po otvorení parížskej burzy klesli približne o 16 percent.

Pokles predaja

Filosa uviedol, že odpísané sumy odrážajú nielen príliš optimistické očakávania ohľadom energetickej transformácie, ale aj „nedostatky v predchádzajúcom riadení“, ktoré sa nové vedenie snaží postupne odstrániť.

Stellantis vznikol v roku 2021 zlúčením francúzskej skupiny PSA a americko-talianskeho koncernu Fiat Chrysler. Pod jeho krídla patrí 14 značiek ako Jeep, Ram, Dodge, Chrysler či Maserati. Spoločnosť v poslednom období zápasí najmä s poklesom predaja na kľúčovom severoamerickom trhu.

