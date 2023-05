Spoločnosť Agora Solar spustila v priemyselnom parku Ferovo výrobu solárnych panelov

Košická spoločnosť Agora Solar, a.s. dnes oficiálne spustila výrobu solárnych panelov vo výrobnej hale v priemyselnom parku Ferovo, ktorú v roku 2020 postavilo mesto Vranove n/Topľou. Do spustenia prevádzky investovala firma zhruba 3,5 milióna eur, z toho milión do prístavby haly a zvyšok do technológie. Do konca roka plánuje vytvoriť približne 50 pracovných miest.

Jediný na Slovensku

Ako informoval riaditeľ spoločnosti Agora Solar, a.s. Marek Šeba, aktuálne má spoločnosť, ktorej akcionármi sú nemecká fotovoltaická a česká stavebná spoločnosť, prvých 16 zamestnancov pracujúcich v jednej zmene. „Predpokladám, že v júni budeme naberať zamestnancov do ďalšej zmeny a následne ich štyri až šesť týždňov školiť. Nepredpokladáme, že by sme našli na Slovensku niekoho, kto o tomto procese niečo vie, vzhľadom k tomu, že sme zatiaľ jediný a jedinečný,“ uviedol Šeba.

Doplnil, že hľadajú operátorov výroby s technickým vzdelaním. Priemerný plat sa podľa neho pohybuje na úrovni 900 až 950 eur v čistom. Plánom je do konca roka prijať celkovo 50 pracovníkov a postupne prejsť na trojzmennú prevádzku.

Prví zákazníci

Vo vranovskom podniku bude spoločnosť vyrábať fotovoltaické panely všetkých druhov. „Momentálne vyrábame klasické solárne panely, ale naša špecialita je panely z dvojitého skla, ktoré majú väčšiu tepelnú odolnosť a niekoľko iných predností,“ prezradil Šeba. Tieto panely, ktoré sú unikátne v strednej Európe, sa používajú pre riešenia aplikácií v agrofotovoltaike, ich využitie je teda v poľnohospodárstve.

Spoločnosť má v pláne aj výrobu farebných panelov, ktoré by sa mali využívať pre montáž na historických budovách. “Už teraz máme objednávky na naše produkty z Čiech, Nemecka, Rakúska, niečo budeme vyrábať aj na Slovensko,“ doplnil riaditeľ spoločnosti.

Zamestnanosť bude stúpať

Mesto firme v priemyselnom parku Ferovo prenajalo mestskú priemyselnú halu s rozlohou 1230 metrov štvorcových, ku ktorej firma dobudovala na odkúpených pozemkoch skladovacie priestory s rozlohou zhruba 600 metrov štvorcových. Súčasťou je aj parkovisko a manipulačné plochy. Halu si firma od samosprávy prenajala na obdobie 10 rokov s možnosťou predĺženia na rovnaké obdobie.

Samospráva za prenájom haly od spoločnosti ročne dostane 43-tisíc eur, ďalších necelých 470 eur za pozemok, na ktorom vznikla nová hala. „Túto halu sme postavili pred niekoľkými rokmi a chvíľu trvalo, pokým sme do nej získali nájomníkov. Veľmi dobre je to, že táto firma tu investovala pomerne veľa finančných prostriedkov. Znamená to istú stabilitu a perspektívu, ktorú ponúka aj výrobný program, keďže ceny energií idú hore a je to aktuálna téma. Verím, že o fotovoltaické výrobky bude veľký záujem a aj zamestnanosť u tohto zamestnávateľa bude stúpať,“ poznamenal pri otvorení výroby primátor mesta Vranov n/Topľou Ján Ragan.

Plány do budúcna

Spoločnosť plánuje expandovať a po dohode s mestom uvažuje o kúpe ďalších pozemkov na rozšírenie výroby o ďalšiu halu pre novú výrobnú linku a ďalšie skladové priestory.

„S najväčšou pravdepodobnosťou ešte v tomto roku začneme stavebné konanie na rozšírenie, pretože skladová hala, ktorú sme postavili, nás obmedzuje a tým, že chceme ísť na tri zmeny, budeme potrebovať podstatne väčšie množstvo zásob materiálu, ktoré v tejto chvíli nemáme kde uskladniť,“ vysvetlil Šeba. Zároveň doplnil, že vlastné výrobky použijú aj na zníženie cien energie pri zabezpečovaní ich spotreby vo vranovskom podniku.

Nový potenciálny investor

Ako dodal Ragan, mesto rokuje aj s ďalšími potenciálnymi investormi do priemyselného parku Ferovo. „Máme vysoko aktuálne rokovania s jedným potenciálnym zamestnávateľom. Ak to dobre dopadne, ešte tento rok by sa začalo stavať a v budúcom roku by mohli nastupovať prví zamestnanci.“

„Rádovo hovoríme až do počtu 500 pracovných miest, ktoré by tu mohli vzniknúť v priebehu dvoch-troch rokov,“ prezradil Ragan s tým, že ide o spoločnosť z oblasti strojárenstva.