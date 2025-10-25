Brusel mení pravidlá pre vodičák: Pomôže to bezpečnosti, alebo to skomplikuje život? - KOMENTÁR

Európska únia pripravuje nové pravidlá pre vodičské preukazy, ktoré začnú platiť od roku 2030. Sľubujú bezpečnejšie cesty a menej nehôd, no nie všetko je také ružové, ako to na prvý pohľad vyzerá. Poďme sa pozrieť, čo sa chystá, aké sú plusy a mínusy a ako to ovplyvní nás na Slovensku.
Čo je dobré?
Jedna z najlepších zmien je, že pokuty a zákazy šoférovania budú platiť v celej EÚ. Ak napríklad prekročíte rýchlosť v Rakúsku, pokutu už neobídete len preto, že žijete na Slovensku. Krajiny si budú rýchlejšie vymieňať informácie o vodičoch a ich priestupkoch. To by malo odradiť šoférov, ktorí si myslia, že za hranicami môžu jazdiť ako šialenci.
Ďalším plusom je digitálny vodičský preukaz. Na Slovensku už máme aplikáciu Doklady v mobile, takže vodičák bude platný v celej EÚ. Je to pohodlné, moderné a šetrí to životné prostredie. Mladí vodiči do 30 rokov budú mať prvé dva roky skúšobnú dobu. Ak porušia pravidlá, napríklad pôjdu na červenú alebo nepoužijú pás, dostanú prísnejšie pokuty. To ich má naučiť šoférovať opatrnejšie.
Prísnejšie pravidlá pre vodičské preukazy sa nedotknú len mladých. Čo všetko sa zmení?
Kde vidím problém?
Nie všetky nápady z Bruselu sú dobré. Napríklad mladí vodiči by nemali vypiť pred jazdou ani kvapku alkoholu, no nakoniec to v pravidlách zmäkčili len na „prísnejšie sankcie“. To je škoda, lebo tvrdý zákaz by bol jasnejší a účinnejší.
Ďalej chcú dovoliť 17-ročným šoférovať autá, ak je s nimi dospelý, čo je tiež fajn. Ale pustiť 18-ročných za volant kamiónov alebo 21-ročných riadiť autobusy? To je podľa mňa celkom riskantné. Štatistiky hovoria, že mladí vodiči majú častejšie nehody, lebo sú menej skúsení a niekedy jazdia až príliš odvážne. Namiesto znižovania veku by mali radšej riešiť nedostatok vodičov lepšími platmi.
Ďalší problémom je nová kategória pre 15-ročných. Budú môcť šoférovať malé autá s rýchlosťou obmedzenou na 45 km/h. V krajinách, kde to skúšali, to však viedlo k nehodám, lebo mladí vodiči majú tendenciu obchádzať obmedzenia. Takéto autá môžu byť nebezpečné pre chodcov či cyklistov.
A čo starší šoféri? Po 65. roku života budú musieť častejšie na lekárske prehliadky a možno aj na kondičné jazdy. Bezpečnosť je dôležitá, ale prečo trestať seniorov len za vek? Nie každý starší šofér je riziko. Mali by posudzovať zdravie, nie dátum narodenia. Inak je to ozaj nespravodlivé.
Čo to znamená pre Slovensko?
Naše autoškoly budú musieť pridať nové otázky o bezpečnosti, napríklad o mŕtvych uhloch alebo otváraní dverí. To je dobré, ak to nebude len ďalšia byrokracia. Polícia a súdy budú mať viac práce s cezhraničnými pokutami, ale to by mohlo priniesť poriadok na cestách. Slovensko má ešte tri roky, aby si pravidlá prispôsobilo.
Nové pravidlá majú svoje výhody – menej priestupkov, digitálne vodičáky a lepšia kontrola. No niektoré nápady, ako pustiť tínedžerov za volant kamiónov alebo obmedzovať seniorov len pre vek, vyzerajú ako krok vedľa. Brusel chce znížiť nehody o polovicu, ale ak sa to neurobí s rozumom, môžeme skončiť ešte s väčším chaosom na cestách. Dúfajme, že Slovensko to dotiahne do rozumného konca, aby sme jazdili bezpečnejšie, nie zložitejšie.