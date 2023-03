Slovenským podnikateľom sa otvárajú dvere do Saudskej Arábie (foto)

Podnikateľom sa otvárajú dvere do Saudskej Arábie. Cez víkend rokovali naši exportéri vo Viedni s delegáciou Kráľovstva Saudskej Arábie vedenou ministrom pre investície Khalidom Al-Falihom. Ako informoval predseda Rady slovenských exportérov Lukáš Parízek, stretnutie poslúžilo na úvodné predstavenie a kontakt medzi oboma stranami s cieľom vytvoriť pravidelný formát obchodnej a ekonomickej spolupráce.

Unikátna príležitosť

„Pre slovenských podnikateľov a špeciálne exportérov to bola unikátna príležitosť, nakoľko sa Saudská Arábia otvára svetu a poskytuje obrovské podnikateľské príležitosti. V neposlednom rade, Slovensko zriaďuje veľvyslanectvo v Rijáde. Myslím si, že načasovanie je perfektné a my sme s Radou slovenských exportérov pri tom, verím, že vytvoríme efektívny formát spolupráce so saudskými partnermi,“ uviedol po rokovaní Parízek.

Slovenskí exportéri vo Viedni s delegáciou Kráľovstva Saudskej Arábie vedenou ministrom pre investície Khalidom Al-Falihom. Foto: SITA/Rada slovenských exportérov

Ambície na saudskom trhu

Slovenské firmy mali možnosť predstaviť svoju činnosť a ambície na saudskom trhu. Prezentovali projekty v oblasti digitalizácie letiskových dát, digitálneho učenia, inovatívne riešenia v oblasti biometrie a bezpečnosti, ale taktiež projekčnú stavebnú činnosť, či koncept modernizácie výstaviska Incheba.

Minister Al-Falih sa zaujímal o oblasť automobilového priemyslu a know-how slovenských spoločností v tejto oblasti. Partneri sa dotkli aj sektorov obranného priemyslu a poľnohospodárstva.