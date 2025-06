Priemyselná produkcia v apríli poklesla, nad vodou ju stále držia automobilky

Priemyselná produkcia v apríli podľa dát Štatistického úradu medziročne poklesla o 0,4 %. Najvýznamnejším pozitívnym ťahúňom bola opätovne výroba dopravných prostriedkov, ktorá medziročne vzrástla o 6 %, spolu s výrobou kovov a kovových konštrukcií s rastom o 3,4 %.

Naopak, smerom dole produkciu tlačila dodávka elektriny, plynu a pary s poklesom o 10 % a výroba strojov a zariadení o 14 %.

„Priemyslu sa tak v apríli darilo o niečo lepšie než sme predpokladali, za prvé štyri mesiace však ostáva v poklese zhruba o jedno percento medziročne. Nad vodou ho stále držia automobilky, ktoré si zachovávajú solídny medziročný rast po celý tento rok,“ komentoval analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák.

Situácia v priemysle je napätá

Konjukturálny prieskum podľa neho signalizuje, že priemyselná produkcia bude pod tlakom aj po ďalšie mesiace. Očakávaný trend priemyselnej produkcie sa podľa prieskumu medzi priemyselníkmi drží len tesne nad hranicou stagnácie, zatiaľ čo hodnotenie súčasnej úrovne objednávok ostáva v negatívnom pásme.

„Aj tieto dáta dokazujú, že aktuálna situácia v priemysle je napätá,“ povedal Horňák. Slabšia výkonnosť európskej i globálnej ekonomiky dopadá podľa jeho slov aj na slovenské firmy pôsobiace v priemysle. Tie musia čeliť tvrdej zahraničnej konkurencii, častokrát prichádzajúcej z Ázie s citeľnou nákladovou výhodou. Zvýšené clá zo strany USA totiž podľa Horňáka nielen narúšajú dodávateľsko-odberateľské vzťahy medzi firmami v EÚ a USA, ale spôsobujú aj presmerovávanie toku tovarov na globálnom trhu.

„Inými slovami, tovar z iných častí sveta, ktorý dosiaľ smeroval na trh do Spojených štátov, je dnes konkurenciou aj pre výrobcov z EÚ na domácom aj iných zahraničných trhoch a dochádza k ďalšiemu zostreniu konkurencie,“ uviedol Horňák.

Situácia s clami

Ďalší vývoj bude podľa neho závisieť od toho, akým spôsobom sa vyvinie situácia s clami zo strany USA, tok tovarov na globálnom trhu je však už dnes výrazne narušený. Čo najväčšie odstránenie obchodných bariér je v záujme všetkých krajín, keďže voľný obchod prináša prosperitu a bohatstvo.

„V tomto obchodnom boji totiž nie sú žiadni víťazi. Svedčí o tom aj znižovanie odhadu rastu HDP pre najvýznamnejšie ekonomiky sveta, ako aj menších ekonomík ako je Slovensko,“ poznamenal Horňák.

Rast priemyslu

Rast priemyslu bude podľa analytika UniCredit Bank Ľubomíra Koršňáka stále tlmený dopadmi energetickej krízy, či transformáciou európskeho automobilového priemyslu.

S postupujúcim rokom by však priemysel podľa neho predsa len mohol začať dostávať aj pozitívny impulz z uvoľnenejšej menovej politiky ECB, ktorá by sa s miernym oneskorením mala postupne prelievať aj do reštartu dopytu po investičných tovaroch v Európe.

„Pozitívny impulz by v priebehu roka, ale skôr až v tom budúcom, mohol dostať aj európsky zbrojársky priemysel. Nepriamo z toho môžu ťažiť aj slovenskí priemyselníci – predpokladáme však, že prevažne len ako súčasť subdodávateľského reťazca,“ dodal Koršňák.