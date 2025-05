Priemysel na Slovensku sa v marci zotavoval, nad vodou ho držal hlavne automobilový priemysel

Priemysel na Slovensku sa v marci ďalej zotavoval zo slabého úvodu roka a zaznamenal podľa dát Štatistického úradu medziročný nárast produkcie o 3,5 %. Tento rast podľa analytika UniCredit Bank Ľubomíra Koršňáka podporil priaznivý bázický efekt, keďže v marci minulého roka priemysel zaznamenal najvýznamnejší medziročný prepad produkcie.

Produkcia slovenského priemyslu sa po zohľadnení sezónnych vplyvov zvýšila o 0,7 % v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom.

Automobilky potiahli rast celého sektora

Automobilový priemysel zostáva podľa analytika hlavným ťahúňom rastu, pričom jeho produkcia medziročne vzrástla o 20,6 %. Bez jeho rastu by priemysel ako celok zaznamenal medziročný pokles o 1,5 %. Automobilky podľa Koršňáka pravdepodobne ťažili z rastu dopytu na európskom trhu a z nábehu nových výrobných kapacít.

Naopak, energetika a výroba strojov zaznamenali pokles. Energetika klesla medziročne o 15,6 %, čo z celkových čísel priemyslu ubralo takmer dva percentuálne body. Výroba strojov sa prepadla o 15,7 %. Pozitívne sa vyvíjal aj spracovateľský priemysel, ktorý medziročne narástol o 6,0 %, a to aj vďaka zlepšeniu vo výrobe kovov a elektrických zariadení. Výroba spotrebnej elektroniky zaznamenala medziročný nárast o 25,8 %, čo z nej robí najrýchlejšie rastúce odvetvie priemyslu v marci.

Prvý štvrťrok zostal celkovo slabý

Napriek silným marcovým číslam priemyslu, v priemere produkcia v prvom štvrťroku klesala o 0,9 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Priemysel tak ekonomiku v úvode roka ďalej nepodporoval, aj keď jeho kľúčová zložka, výroba áut, prevažne rástla.

Nálada v slovenskom priemysle sa v úvode roka podľa analytika nelepší. Dôvera v priemysel sa síce v apríli jemne zlepšila, avšak naďalej ostávala pod 10-ročným priemerom. Náladu v domácom priemysle stále zhoršuje relatívne nízka úroveň objednávok.

„Domáci priemysel sa od jari bude musieť vysporiadať aj s novými clami na vývozy áut do Spojených štátov. Tie pritom pravdepodobne presunuli časť produkcia z jari do úvodu roka a čiastočne tak vylepšovali čísla priemyslu v prvých mesiacoch roka,“ skonštatoval Koršňák.

Tlmený rast aj u zahraničných partnerov

Nálada sa zatiaľ zásadnejšie nelepší ani u kľúčových obchodných partnerov Slovenska, hoci sa podľa analytika zdá, že z dna sa už definitívne odrazila. Aj v tomto roku tak bude rast priemyslu podľa neho stále tlmený dopadmi energetickej krízy, či transformáciou európskeho automobilového priemyslu.

„S postupujúcim rokom by však priemysel predsa len mohol začať dostávať aj pozitívny impulz z uvoľnenejšej menovej politiky ECB, ktorá by sa s miernym oneskorením mala postupne prelievať aj do reštartu dopytu po investičných tovaroch v Európe,“ povedal Koršňák.

Pozitívny impulz by v priebehu roka, avšak skôr až v tom budúcom, mohol dostať aj európsky zbrojársky priemysel. Nepriamo z toho môžu podľa analytika ťažiť aj slovenskí priemyselníci. „Predpokladáme však, že prevažne len ako súčasť subdodávateľského reťazca,“ uzavrel analytik.