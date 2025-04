Parízek: Spolupráca krajín V4 politicky škrípe, pociťujú to aj podnikatelia - ROZHOVOR

Spolupráca krajín Vyšehradskej štvorky škrípe a má to neblahý dosah aj na podnikateľov, spoluprácu firiem z krajín V4. Uviedol to v rozhovore pre portál SITA predseda Rady slovenských exportérov Lukáš Parízek. Podľa neho, aj napriek tomu, že V4 tu funguje 30 rokov, v ostatných rokoch je z roka na rok stále menej a menej formátov, ktoré by podporili spoluprácu firiem zo Slovenska, Česka, Maďarska či z Poľska.

„Nie sú jednotné pozície V4 k rôznym, či už európskym, alebo aj globálnym témam, ako tomu bývalo možno v minulosti, povedzme pred desiatimi rokmi. Ale faktom je, že tie krajiny nikam neodídu. Neodídu sme, sme susedské krajiny, je to etablovaný formát. Máme tu aj nejakú spoločnú, nielen teda históriu, ale aj možno rozvoj a previazanosť tých ekonomík, spoločné výzvy, spoločné problémy,“ povedal Parízek.

Z pohľadu Rady Slovenských exportérov a z pohľadu rozvoja medzinárodného obchodu a biznisu je podľa neho V4 prirodzený priestor. Rade Slovenských exportérov sa podarilo nájsť si podnikateľské organizácie, ktoré zastupujú podnikateľov v Čechách, v Poľsku, v Maďarsku. Rozvíja vzťahy aj v Rakúsku a na Ukrajine.

„Ale čo sa týka tej V4, tak sme sa rozhodli aj s cieľom ju odpolitizovať, zlepšiť možno trošku ten imidž, udržať tie bizniskruhy v nejakej väčšej synergii a debate vytvoriť v podstate produkt na mieru, ktorý bude čisto pre podnikateľov a pre rozvoj vlastne hospodárskych vzťahov v regióne. Volá sa to Visegrad for Business,“ dodal Parízek.

Ide o medzinárodnú konferenciu, ktorú bude tento rok organizovať Rada Slovenských exportérov už po štvrtýkrát. Bude v Bratislave 10. júna. „Každoročne konferencia pokrýva štyri témy, ktoré sa týkajú medzinárodného obchodu alebo ktoré v danom roku rezonujú v biznise a v priemysle. Čo sa týka týchto tém, tak do každej panelovej diskusie máme jedného zástupcu z jednej konkrétnej krajiny V4. A na záver dňa si prizývame predstaviteľov štátu, aby sme ich vedeli v rámci tej konferencie konfrontovať alebo dopytovať sa na tie jednotlivé témy a požiadavky, ktoré rezonovali počas toho dňa,“ dodal Parízek, ktorý očakáva účasť aj významných politikov z Európskej komisie, ale aj z priemyslu a biznisu Vyšehradskej štvorky.

V rozhovore sa taktiež dozviete:

ako to vyzerá s podnikaním slovenských firiem na Ukrajine

ako vidí šéf Rady slovenských exportérov podnikanie v tejto turbulentnej dobe

ako je financovaná Rada slovenských exportérov a čo vlastne pre slovenské podnikanie robí

