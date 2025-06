Obchodná vojna USA podľa analytikov zasiahne slovenský export, automobilky sú najviac ohrozené novými clami

Do svetovej ekonomiky sa po takmer storočí vrátili obchodné vojny. Spojené štáty pod vedením Donalda Trumpa zaviedli od apríla 2025 plošné 10-percentné clo na všetok dovážaný tovar a 25-percentné clá na automobily, oceľ a hliník, čo predstavuje zásadný obrat v obchodnej politike USA s výraznými dôsledkami pre globálnu ekonomiku. „Zavádzanie ciel je stále spojené s veľkou dávkou neistoty,“ upozorňujú analytici Inštitútu finančnej politiky (IFP).

Volkswagen a Jaguar Land Rover

Slovensko vyviezlo v roku 2024 do USA tovary v hodnote 4,4 miliardy eur, pričom až 75 % exportu tvorí automobilový priemysel. Najviac vyvážajú automobilky Volkswagen a Jaguar Land Rover.

„Dopyt z USA celkovo generuje na Slovensku pridanú hodnotu vo výške 3,1 % HDP a vytvára približne 70-tisíc pracovných miest,“ uvádzajú analytici. V automobilovej výrobe je s americkým trhom prepojených takmer 9-tisíc pracovníkov.

V dôsledku ciel čelí Slovensko najvyššiemu efektívnemu clu v EÚ, a to až 24,1 %, zatiaľ čo Nemecko 12,3 % a Česko 10,5 %. „Uvalenie 25-percentných ciel na automobilovú výrobu môže dlhodobo znížiť slovenské exporty do USA o 43 % až 53 %,“ varujú analytici. Clá sa podľa skúseností z minulosti premietnu najmä do cien pre amerických spotrebiteľov, čo zníži dopyt po zahraničných autách.

Hľadanie alternatívnych destinácii

Obchodná vojna ovplyvní slovenskú ekonomiku podľa IFP štyrmi hlavnými kanálmi, a to priamym poklesom exportu automobilov do USA, spomalením ekonomík hlavných obchodných partnerov v EÚ, obmedzením investícií v dôsledku zvýšenej neistoty a potenciálnou konkurenciou z Číny na európskom trhu.

„Pre Slovensko to znamená potrebu hľadať alternatívne exportné destinácie pre automobily, ktoré v súčasnosti tvoria až 75 % nášho vývozu do USA,“ konštatujú analytici.

Efekt ciel sa už odráža v revízii makroekonomických prognóz smerom nadol. Medzinárodný menový fond znížil očakávanie rastu svetovej ekonomiky na tento rok z 3,3 % na 2,8 %, pričom pre USA očakáva o 0,9 bodu nižší rast.

„V prípade Slovenska je vplyv cla výraznejší pre vyššiu expozíciu autopriemyslu. Medzinárodné inštitúcie, ratingové agentúry a domáce komerčné banky znížili odhady rastu našej ekonomiky na tento rok o 0,6 bodu a na budúci rok o 0,7 bodu,“ uzatvára analýza Inštitútu finančnej politiky.