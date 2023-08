Ministerstvo hospodárstva vyhlási výzvu na budovanie nabíjačiek pre podnikateľov, vyčlení sa viac ako šesť miliónov eur

Výzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektromobily určenú podnikateľom vyhlási Ministerstvo hospodárstva SR pravdepodobne do konca augusta tohto roka. Pre agentúru SITA to potvrdila hovorkyňa rezortu Mária Pavlusík. Celkovo by malo byť vyčlenených viac ako 6 mil. eur. Podľa pôvodného harmonogramu mala byť pritom výzva vyhlásená ešte v apríli 2023.

„Ministerstvo hospodárstva aktuálne zapracováva posledné detaily k zverejneniu výzvy. Zverejnenie samotnej výzvy očakáva do konca augusta. Oneskorenie by nemalo mať žiadny významný vplyv na naplnenie cieľov, ktoré vychádzajú z plánu obnovy,“ uviedla hovorkyňa.