Boj proti novej emisnej norme Euro 7 pokračuje, náklady na výrobu áut by mohli byť vyššie až desaťnásobne

Európsky automobilový priemysel pokračuje v boji proti novej emisnej norme Euro 7. Upozorňuje, že spôsobí podstatne výraznejší nárast nákladov na výrobu vozidiel ako priznáva Európska komisia. Vyplýva to zo štúdie, na ktorú poukázalo Európske združenie výrobcov automobilov (ACEA).

Podľa dokumentu by náklady na výrobu mohli byť vyššie štvor- až desaťnásobne oproti pôvodným odhadom. Týkať by sa to malo osobných automobilov, dodávok, nákladných áut aj autobusov.

Najprísnejšie normy na svete

„Štúdia agentúry Frontier Economics vypočítala náklady na vozidlo na približne 2 000 eur pre osobné automobily a dodávky a takmer 12 000 eur pre nákladné automobily a autobusy,“ upozorňuje združenie.

Pôvodné odhady pritom hovorili o 180 až 450 eur pre osobné autá a dodávky a 2 800 eur pre nákladné autá a autobusy. Tieto odhady pritom zahŕňajú iba priame výrobné náklady, predovšetkým na vybavenie a investície.

„Je dôležité poznamenať, že tieto dodatočné náklady nezodpovedajú nákupným cenám, namiesto toho ešte viac zvyšujú ceny pre koncových používateľov,“ upozorňuje ACEA. Ako zároveň dodáva, so súčasnými pravidlami Euro 6/VI má Európska únia najkomplexnejšie a najprísnejšie normy pre emisie znečisťujúcich látok na svete.

Nahradenie starších vozidiel novšími

„Európsky automobilový priemysel sa zaviazal k ďalšiemu znižovaniu emisií v prospech klímy, životného prostredia a zdravia. Návrh Euro 7 však jednoducho nie je správny spôsob, ako to urobiť, pretože by mal extrémne nízky dopad na životné prostredie pri extrémne vysokých nákladoch,“ generálna riaditeľka ACEA Sigrid de Vries. Väčšie prínosy pre životné prostredie a zdravie sa podľa nej dosiahnu prechodom na elektrifikáciu a nahradením starších vozidiel novšími.

Okrem priamych nákladov pritom Euro 7 vyvolá aj nepriame, ako napríklad vyššiu spotreba paliva. Počas životnosti vozidla by to mohlo zvýšiť náklady na palivo o 3,5 %, čo podľa združenia predstavuje ďalších 650 eur pre osobné automobily a dodávky a 20 000 eur pre nákladné vozidlá na diaľkovú dopravu.