Baterkáreň v Šuranoch podala dokument o dopadoch na životné prostredie, podľa Tarabu je dosť chabý - VIDEO

Baterkáreň v Šuranoch, zastúpená spoločnosťou GIB EnergyX Slovakia, podala v utorok 22. apríla na rezort životného prostredia informáciu o dopadoch na životné prostredie.

Na sociálnej sieti o tom informoval minister životného prostredia Tomáš Taraba. Ako uviedol, do termínu podania uvedeného dokumentu sa rezort nemal k čomu vyjadrovať.

Nedostatky dokumentu

Všetci, ktorí sa k investícii doteraz vyjadrovali, sa podľa neho vyjadrovali k niečomu, čo nemohli mať naštudované, pretože žiaden dokument neexistoval. „To čo sa doposiaľ posudzovalo na okresných úradoch životného prostredia bol priemyselný park. Okresné úrady životného prostredia, a som prekvapený, že politici, ktorí chodili do Šurian klamať ľudí ani to nevedia, nespadajú napriek svojmu názvu pod životné prostredie, ale pod ministerstvo vnútra,“ dodal Taraba.

Minister ďalej uviedol, že na jeho počudovanie je predložený dokument dosť chabý, chýbajú v ňom rozptylové štúdie, dopady na podzemné vody a podobne. Od investora očakáva, že potrebné dokumenty riadne doplní. Taraba tiež poznamenal, že ako minister nemá právomoc výstavbu zastaviť alebo povoliť. „Minister má len právo garantovať zákonný proces posudzovania vplyvov na životné prostredie,“ skonštatoval.

Úrodná pôda

Taraba má tiež odkaz pre tých, ktorí tvrdia, že do mesta Šurany nemá ísť žiadna investícia, pretože tam je úrodná pôda. „V mestách Šurany a ostatných lokalitách južného Slovenska stoja napríklad nákupné centrá, ktoré sú na úrodnej pôde, sú tam benzínové pumpy, stoja tam domy, sú tam cesty a podobne,“ poznamenal. Dôvodom podľa neho je, že slovenský zákon neumožňuje niekomu zakázať výstavbu len preto, že je niekde úrodná pôda.

„To, čo chcem garantovať je, že každý jeden občan SR, ktorý priamo alebo nepriamo má byť touto investíciou dotknutý, bude mať možnosť sa riadne so všetkým oboznámiť a vyjadrovať sa,“ skonštatoval minister s tým, že verí, že investícia v Šuranoch nebude posudzovaná v zrýchlenom konaní.

Odkaz pre všetkých politikov

„Integrované povolovanie, ktoré túto investíciu čaká, ja absolútnou garanciou pre každého občana, aby si mohol byť istý, že štát bude konať nezávisle, nezaujato a transparentne,“ dodal Taraba.

Minister zároveň odkázal všetkým politikom, aby nekŕmili ľudí strachom. „Môj odkaz je aj všetkým starostom. Ak nechcete nejaké investície na svojich územiach, tak si upravte územné plány, aby to nebolo možné a neschovávajte sa za sukne alebo za nohavice politikov, ktorí sú v ministerských funkciách a o ktorých viete, že nemajú túto právomoc,“ doplnil s tým, že ministerstvo je na to, aby každú investíciu posúdilo bez ohľadu na to, kto je investorom.