Americký senátor chce zablokovať kúpu U.S. Steelu japonskou korporáciou, odmieta predaj firmy do cudziny (video)

Americký senátor John Fetterman sa zaviazal, že zablokuje miliardovú kúpu americkej oceliarskej spoločnosti U.S. Steel zo strany japonskej korporácie Nippon Steel. Na svojej webstránke o tom informuje denník The Guardian.

Pensylvánsky politik je dlhodobý zástanca práv amerických robotníkov v oceliarstve a prezentuje sa ako demokrat podporujúci odbory. Vo videu na platforme X, ktoré nahral na streche jeho domu v meste Braddock, kde je jeden zo závodov U.S. Steelu, skritizoval, že sa americká firma predáva do cudziny.

„Oceľ je vždy o bezpečnosti. A som odhodlaný urobiť všetko, čo môžem urobiť, od použitia mojej platformy alebo mojej pozície, aby som to zablokoval,“ vyjadril sa niekdajší starosta Braddocku.

Firmy oznámili akvizíciu v hodnote 14,9 miliardy dolárov v pondelok. U.S. Steel, ktorá má zastúpenie aj na Slovensku, vo vyhlásení potvrdila, že jej predstavenstvo akvizíciu schválilo jednomyseľne.

The acquisition of @U_S_Steel by a foreign company is wrong for workers and wrong for Pennsylvania. I’m gonna do everything I can to block it. pic.twitter.com/9EqohwRhRJ

— Senator John Fetterman (@SenFettermanPA) December 18, 2023