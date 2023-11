10 najčastejších chýb pri implementácii nových technológií vo výrobe a logistike

Pri implementácii nových technológií vo výrobe môže dôjsť k rôznym chybám a problémom, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť výrobné procesy a výsledky. Niektoré z najčastejších chýb a problémov pri implementácii nových technológií vo výrobe a logistike pomenúva obchodný riaditeľ spoločnosti BARTECH SLOVAKIA p. Miroslav Tománek.

Spoločnosť BARTECH SLOVAKIA už takmer 25 rokov poskytuje komplexné riešenia prispôsobené konkrétnym podmienkam a požiadavkám zákazníka v oblasti snímania čiarového kódu, RFID a mobilného zberu dát. Ich ponuku kvalitných služieb využívajú najväčší subdodávatelia do automobiliek a mnoho firiem pôsobiacich v segmente výroby a logistiky.

1. Nedostatočná príprava a plánovanie

Nedostatočná príprava a plánovanie môže viesť k zavádzaniu technológie bez jasného cieľa a stratégie. To môže viesť k chaosu a zvýšeným nákladom. Jasne definované ciele sú základom ďalších správnych rozhodnutí, alebo opačne – zle zadefinované ciele generujú následne ďalšie zlé rozhodnutia. Stavať nové zmeny systému na identifikácii čiarovým kódom ak vieme, že náš odberateľ bude v horizonte polroka požadovať od nás označovanie RFID je nelogické. Rovnako ako nezmyselne tlačiť na používanie RFID technológie, keď to povaha výroby neumožňuje. Vždy treba pamätať aj na to, že sa jedná o proces, ktorý musí byť funkčný výhľadovo niekoľko rokov, nie iba teraz.

2. Nezodpovedajúce technické riešenia

Výber nesprávnej technickej platformy alebo riešenia môže výrazne ovplyvniť celkový výsledok implementácie. Dôležité je zohľadniť pri výbere napríklad vhodnosť označovania výrobku, prípadne prepravnej jednotky, ktorú chceme sledovať v procese výroby / logistiky.

Najčastejší spôsob identifikácie, s ktorým sa stretávame, je čiarový kód. Pri takomto značení si musíme byť vedomí toho, že ak chceme takýto kód zosnímať, musí ho skener „vidieť“. Oproti tomu tu máme RFID technológiu, ktorá je pokroková práve tým, že vieme identifikovať diel / prepravku bez priamej viditeľnosti tohto označenia. Ak sa bavíme o praktickom využití, predstavme si napríklad kartónovú krabicu, v ktorej je uložených 50 ks nejakého výrobku so sériovými číslami. Ak budeme chcieť evidovať všetky sériové čísla v systéme s využitím čiarového kódu, musíme každý výrobok chytiť do rúk a vykonať 50 snímaní. To zaberie určitý čas. S využitím RFID technológie vieme tieto informácie načítať bezkontaktne a jednorazovo, čím sa výrazne skráti čas a zrýchli expedícia.

3. Neprijatie nových postupov zamestnancami

Pri zavádzaní nových technológií je nutné komunikovať pripravované zmeny aj so zamestnancami. Pokiaľ zamestnanci odmietajú nové technológie a postupy, zvyčajne sa odďaľuje termín dokončenia implementácie a môžu byť ohrozené aj jej plánované výsledky. Napokon sa zistí, že za odmietaním zmien bola malá informovanosť zo strany vedenia, prípadne manažmentu.

4. Nedostatočné školenie zamestnancov

Ak zamestnanci nie sú dostatočne preškolení na novú technológiu, môže to spôsobiť chyby, nízku produktivitu a neefektívnosť. Prechod zo starého zaužívaného systému na nový vyžaduje aj zmenu myslenia pracovníkov. Tento musí vedieť, prečo to, čo robil včera istým spôsobom, musí robiť teraz inak. Zároveň je nutné, aby pracovník rozumel tomu, čo zadáva do systému, prípadne čo systém od neho požaduje. Jeden príklad z praxe – agentúrny pracovník (cudzinec) nedodržoval pracovný postup len preto, že nerozumel chybovému hláseniu na monitore. Po tomto zistení si zmenil jazykovú mutáciu a okamžite pracoval bez najmenších problémov.

5. Neefektívne riadenie zmeny

Riadenie zmeny je kritické pri implementácii akejkoľvek novej technológie. Nesprávne, prípadne nedôsledné riadenie zmeny môže spôsobiť odpor zamestnancov a problémy v procesoch. Dôležité je preto aby boli už v predimplementačnej fáze prítomní zástupcovia všetkých oddelení, ktorých sa dané zmeny týkajú.

6. Nekompatibilita s existujúcimi systémami

Vynechať v procese implementácie IT oddelenie sa nevypláca.

Nové technológie musia byť schopné integrovať sa s existujúcimi systémami a procesmi. Nezodpovedný výber technológie môže spôsobiť problémy s integráciou. Na jednej strane ide o technológie, ktoré dokážu poskytnúť nové údaje o priebehu výroby a zaznamenať ich. Na strane druhej musí byť dohodnuté, či a akým spôsobom sa tieto informácie majú synchronizovať s existujúcim systémom zákazníka. Každý systém je iba taký silný, ako pravdivé sú dáta v ňom uložené. Ak systém nedokáže zozbierané dáta spracovať, zostáva „slepým“.

7. Nedostatočné testovanie

Nedostatočné testovanie nových technológií pred ich plným nasadením je častou príčinou chýb a nezhôd počas plného výrobného procesu. Toto platí najmä pri zavádzaní RFID technológie, kde je testovanie nevyhnutnou súčasťou celého procesu. Testovaním v reálnych podmienkach sa vyhneme zbytočným „prekvapeniam“.

8. Nedostatočné zabezpečenie

Nové technológie môžu predstavovať riziká v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ak nie sú dostatočne chránené pred hrozbami.

9. Očakávaná návratnosť investície vs. realita

Ak nová technológia neprináša očakávanú návratnosť investície, nemá zmysel riešiť rozšírenie projektu. Pred finálnym rozhodnutím je nutné presne zadefinovať dôvody, prečo tomu tak je. Možno stačí len splniť niektorý z vyššie spomínaných bodov.

10. Nedostatočná starostlivosť o udržateľnosť

Po úspešnej implementácii je dôležité udržiavať a aktualizovať nové technológie, aby zostali relevantné a účinné. Naši zákazníci majú k dispozícii plnú podporu v rámci poimplementačnej fázy. Zároveň sú neustále v kontakte s našimi pracovníkmi, ktorí ich pravidelne informujú o novinkách – či už z oblasti HW, prípadne SW. Samozrejmosťou sú pravidelné školenia. Workshopy …

Vo všeobecnosti je dôležité mať jasné plánovanie, správne riadenie zmeny a zabezpečiť, aby implementácia nových technológií bola v súlade s cieľmi a potrebami organizácie.