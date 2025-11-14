Zvýšené ceny mýta ovplyvňujú náklady pekárov na Slovensku, tí upozorňujú na chýbajúcu štátnu podporu

Zvýšenie cien mýta o 40 % od júla 2025 a spoplatňovanie ďalších úsekov ciest spôsobujú výrazný nárast nákladov pre slovenských pekárov. Tento rast sa významne prejavuje najmä v oblasti logistiky dopravy čerstvého chleba, pečiva a koláčov do maloobchodných predajní.
Rozvoz výrobkov
Milan Lapšanský, predseda predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC), vysvetlil, že pekári zabezpečujú denne a často aj dvakrát denne rozvoz svojich výrobkov na vlastné náklady. Menšie aj väčšie pekárne evidujú zvýšenie dopravných nákladov v rozpätí od 5,0 do 6,7 %. Tento nárast však podľa jeho slov v budúcom roku pokračuje, keďže zrušenie niektorých dní pracovného pokoja znamená viac dní rozvozu do obchodov.
Pekári varujú pred rekordným rastom minimálnej mzdy, ceny chleba a pečiva môžu čoskoro stúpnuť
Do 1. júla 2025 bola cena mýta za kilometer cesty 19 centov, od polovice toho roka stúpla na 27 centov. Pre nákladné vozidlo s ročným nájazdom približne 100 000 kilometrov to znamená navýšenie nákladov približne o 7 500 eur. Zároveň štát začal spoplatňovať ďalšie cestné úseky, čo údenie najmä podnikateľov v jednotlivých regiónoch, vrátane pekárov.
Zvýšenie mýta a nárast minimálnej mzdy
Národná diaľničná spoločnosť očakáva, že vďaka zvýšeniu mýta sa výber v roku 2025 zvýši o 50 miliónov eur a v ďalších rokoch by mala výberová suma rásť približne o 100 miliónov eur ročne.
Slovenskí pekári upozorňujú na zvýšenie minimálnej mzdy, ceny výrobkov porastú takmer o desatinu
Okrem zvýšených nákladov na dopravu je pekárov silne zasiahnutý aj extrémny nárast minimálnych miezd od 1. januára 2026. S tým súvisí aj prudký zvýšenie príplatkov za prácu v noci, cez víkend a počas sviatkov, pričom príplatkový pracovný čas tvorí viac ako 80 % ich celkovej pracovnej doby. Lapšanský upozorňuje, že tieto náklady zaťažujú pekárov už tretí rok po sebe a výrazne znižujú ich konkurencieschopnosť v porovnaní so zahraničím.
Slovensko sa podľa pekárov musí pripraviť na prípadný nedostatok potravín, inak môže dôjsť ku katastrofe
Podľa jeho slov doteraz absentuje masívna štátna podpora strategických častí potravinárskeho sektora na Slovensku, preto je potrebné v nasledujúcich rokoch prijímať rázne opatrenia, aby výrobcovia na Slovensku nestratili schopnosť samostatnej výroby a krajina nestratila sebestačnosť v základných potravinách.
Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov združuje viac ako 520 členov naprieč Slovenskom, od samostatne zárobkovo činných osôb až po veľké pekárne. Členovia zväzu zabezpečujú väčšinu produkcie chleba, pečiva, cukrárskych výrobkov a cestovín na trhu na Slovensku a zamestnávajú viac ako 12 200 pracovníkov.