Značku kvality získali tiež výrobky spoločností Tauris a Ryba Košice, ocenené boli pastrami aj lahôdkové šaláty

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR našlo ďalšie slovenské výrobky, ktorým udelilo ocenenie Značka kvality. Ide o trojicu mäsových výrobkov, Pastrami z daniela, Pastrami z jeleňa a Muflón saláma. Ocenenie taktiež získali dva šaláty, Lahôdkový šalát s praženou cibuľkou a lahôdkový šalát nesúci názov Slonia pochúťka. Ocenené teda boli výrobky spoločností Tauris a Ryba Košice.
Pri výrobkoch, o ktorých ocenení rozhoduje odborná porota ministerstva pôdohospodárstva, sa už nehodnotí iba nadštandardná kvalita, ako tomu bolo v minulosti. Produkty musia spĺňať aj ďalšie prísne požiadavky.
Musia byť vyrábané z domácich surovín, a to pri dodržaní deklarovaného technologického postupu, parametrov kvality a bezpečnosti potravín. Zároveň platí, že najmenej 75 percent z celkovej spotreby surovín musí tvoriť surovina domáceho pôvodu a všetky fázy výrobného procesu sa musia uskutočňovať na území Slovenskej republiky.
Pastrami má pôvod u karpatských pastierov
Pastrami predstavuje údené a následne tepelne opracované mäso. Svoj pôvod má u karpatských pastierov a názov je odvodený pravdepodobne od rumunského slovesa a pǎstra – uchovať. Pastrami sa obvykle krájajú na veľmi tenké plátky.
Mäso je naložené v soľnom roztoku s rôznymi koreninami. Následne sa obalí v zmesi korenia a zaúdi sa dymom z bukového dreva. Potom sa ešte tepelne opracuje. Tauris netradične na tento druh výrobku použil zverinové mäso, teda čistú roštenku z daniela a jeleňa.
Muflón saláma
Muflón saláma je zase trvanlivý tepelne opracovaný mäsový výrobok. Vyrába sa z muflonieho mäsa, slaniny a rôznych korenín ako napríklad muškátový orech alebo zázvor. Ide o mäsový výrobok príjemnej arómy a chuti.
„Zverinové mäso v našich výrobkoch pochádza výlučne zo zvierat žijúcich v slovenských lesoch a získava sa v súlade s najprísnejšími predpismi na ochranu zvierat. Vďaka vlastnej rozrábke zveriny máme kontrolu nad kvalitou tohto mäsa od lesa až po ponuku pre zákazníkov,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Tauris Richard Duda.
Lahôdkové šaláty
Lahôdkový šalát s praženou cibuľkou predstavuje exkluzívne spojenie chutí lahodnej majonézy, ZIPSER šunky a praženej cibuľky.
Šalát Slonia pochúťka je zase inšpirovaný dávnym retro receptom, ktorý kedysi poznala nejedna domácnosť. Je to šalát plný chuti, ktorý je charakteristický svojou receptúrou, kde sa zálievka vytvorená z paradajkového pretlaku nechá prevariť a následne sa spojí s majonézou.
Ocenenie Značka kvality udeľuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR už viac ako 20 rokov. Jeho cieľom je podporiť a zviditeľniť kvalitné domáce výrobky. O udelení značky rozhoduje odborná porota a potravinárskym produktom sa prideľuje na obdobie troch rokov.