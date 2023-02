Zamestnanci prídu o stovky eur a platný nie je ani argument o šetrení energiou, kritizujú analytici zákaz nedeľného predaja

Zákaz nedeľného predaja, ako každá iná regulácia, bude mať negatívny dopad na slovenskú ekonomiku. Pre agentúru SITA to povedal analytik J&T Banky Stanislav Pánis.

V parlamente je totiž novela Zákonníka práce, ktorou by sa mal zakázať nedeľný predaj. Predkladateľom je skupina poslancov z OĽaNO. V parlamente sa už v minulosti objavili pokusy o zákaz nedeľného predaja, no doposiaľ bez úspechu. To, že by návrh mal nepriaznivý vplyv, podľa Pánisa potvrdzujú mnohé štúdie, ako aj empirické dôkazy z iných krajín.

„Negatívne sa to podpíše pod zamestnanosť a možno predpokladať určitý rast nezamestnanosti, zníženie dostupnosti brigád či čiastkových úväzkov v maloobchode. Navyše, negatívne to zasiahne príjmy zamestnancov tohto odvetvia, ktorí nebudú mať príležitosť dostávať bohaté príplatky,“ hovorí Pánis.

Zníženie výberu DPH

Okrem toho možno podľa neho očakávať určité zníženie výberu DPH pri nižších tržbách. Nedeľné tržby sa totiž nerozvrhnú v plnej miere do iných dní. Polepšiť si však môžu obchodníci v susediacich krajinách a teda aj ich štátne rozpočty na úkor slovenského.