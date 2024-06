Vybraní zamestnávatelia v potravinárstve môžu od júla podávať vyhlásenie o štátnej pomoci. Sociálna poisťovňa pripomína, že novelu zákona o sociálnom poistení, účinná od rovnakého dátumu, dopĺňa dodatok k Schéme štátnej pomoci schválený Európskou komisiou.

Pokračovanie odvodovej úľavy

Toto opatrenie zabezpečuje pokračovanie odvodovej úľavy pre potravinárov až do decembra 2024. Vyhlásenie môžu podávať iba zamestnávatelia, ktorí vykonávajú hlavnú ekonomickú činnosť v kategóriách určených podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2, konkrétne v divíziách 01 a 03.

Zamestnávatelia si musia podať vyhlásenie elektronicky cez eSlužby Sociálnej poisťovne každý mesiac zvlášť, a to najneskôr do 20. dňa mesiaca. Pre mesiac júl platí lehota do 20. júla 2024.

Podmienka na poskytnutie štátnej pomoci

Termíny podávania vyhlásení za jednotlivé mesiace sú od 1. každého mesiaca do 20. dňa toho istého mesiaca, okrem decembra, kde lehota trvá do 10. decembra 2024. Po overení podmienok poskytnutia pomoci Sociálna poisťovňa oznámi schválenie alebo neschválenie najneskôr do konca mesiaca, v ktorom zamestnávateľ podal vyhlásenie.

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že zamestnávatelia musia predložiť Výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (MVP/VPP) v lehote splatnosti poistného. V prípade nesplnenia tejto povinnosti sa schválenie štátnej pomoci zmení na neschválenie.

Podmienkou na poskytnutie štátnej pomoci je aj činnosť zaradená v SK NACE „potravinár“ aj za jedného dňa v príslušnom mesiaci. Po schválení štátnej pomoci budú zamestnávatelia za obdobie júl až december 2024 platiť znížené poistné.