Ukrajina víta dohodu EÚ o udržaní exportu poľnohospodárskych produktov, profitovať bude najmä Afrika a Blízky východ

Ukrajina privítala tvrdo vybojovanú dohodu Európskej únie o udržaní exportu ukrajinských poľnohospodárskych produktov do Únie a cez jej členské štáty na svetové trhy. Zároveň uviedla, že z toho budú profitovať predovšetkým Blízky východ a Afrika.

Zákaz najproblematickejších produktov

EÚ v piatok neskoro večer ukončila vnútornú patovú situáciu týkajúcu sa destabilizujúceho prebytku poľnohospodárskych produktov z Ukrajiny tým, že piatim členským krajinám udelila právo dočasne zakázať najproblematickejšie produkty a zároveň umožniť všetkým poľnohospodárskym produktom tranzit ďalej.

Vyriešenie tohto problému umožňuje EÚ zachovať si jednotný postoj voči ruskej invázii na Ukrajinu. „Vítame, že sme tento problém vyriešili,“ povedal ukrajinský minister financií Serhij Marčenko na stretnutí ministrov financií EÚ vo švédskom Štokholme.

Vývoz potravín do afrických krajín

Na základe dohody Poľsko, Maďarsko, Slovensko, Bulharsko a Rumunsko môžu ponechať štyri poľnohospodárske produkty, ktoré tvoria prevažnú časť exportu z Ukrajiny, mimo svojich miestnych trhov, ale zároveň musia zaručiť neobmedzený prístup do zvyšku bloku.

„Našli sme múdre rozhodnutie, ktoré by Ukrajine pomohlo vyviezť komodity a potraviny do afrických krajín, čo je pre ne také potrebné,“ povedal Marčenko a dodal, že z toho budú profitovať aj štáty Blízkeho východu.

V rámci dohody by EÚ v podstate akceptovala národné zákazy štyroch z piatich hlavných produktov, a to pšenice, kukurice, repkových semien, slnečnicových semien, ktoré predstavujú väčšinu dovozu. EÚ by tiež mohla posúdiť, či by do toho mal byť zahrnutý aj slnečnicový olej.