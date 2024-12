Tesco predĺžilo otváracie hodiny na Štedrý deň a Silvestra, zákazníci si budú môcť nakúpiť aj na poslednú chvíľu

Obchodný reťazec Tesco zverejnil svoje otváracie hodiny počas nadchádzajúcich vianočných sviatkov. Ako reťazec informoval, zákazníkom chce ponúknuť možnosť nakúpiť vianočné a silvestrovské potreby aj na poslednú chvíľu.

„Všetkých 179 predajní bude otvorených na Štedrý deň, 24. decembra 2024, do 11.00 h. Nasledujúce dva dni, teda na 1. a 2. sviatok vianočný, budú obchody zatvorené, avšak čerpacie stanice budú dostupné od 8.00 do 19.00 h. Po Vianociach budú Tesco obchody opäť otvorené od 7.00 h dňa 27. decembra 2024 v rámci bežných otváracích hodín. Obdobie medzi sviatkami od 28. do 30. decembra 2024 zostáva v režime bežných otváracích hodín,” informoval reťazec.

Na Silvestra, 31. decembra 2024, plánuje Tesco väčšinu predajní zavrieť o 18.00 h, s výnimkou vybraných predajní na severe a strede Slovenska, ktoré budú otvorené až do 19.00 h.

„V súlade s legislatívou budú všetky prevádzky zavreté na Nový rok 1. januára 2025, pričom samoobslužné tankomaty na čerpacích staniciach budú k dispozícii. Zákazníci môžu navštíviť predajne a čerpacie stanice v bežných otváracích hodinách od 2. januára 2025. Služba Tesco Online nákupy tiež upravila svoje prevádzkové hodiny, dostupná je do 23. decembra 2024, avšak rozvoz bude počas sviatkov 24., 25. a 26. decembra zastavený. Na Silvestra je rozvoz možný do 16.00 h, pričom opäť nebude k dispozícii na Nový rok a 6. januára 2025,” oznámil reťazec.