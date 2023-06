Strana SaS navrhuje viacero riešení na zníženie rastu cien, stropovanie však odmietajú

Rada pre dobiehanie EÚ strany Sloboda a Solidarita (SaS) považuje za dôležité, aby vláda v súvislosti s rastom cien prijímala také opatrenia, ktoré pomôžu Slovensku naštartovať ekonomický rast. Okrem návrhu, ktorý vláda už predstavila, Rada pre dobiehanie EÚ navrhuje viacero ďalších riešení.

Cenotvorbu nie je možné priamo ovplyvniť

„Je to napríklad väčšia konkurencia, informovanie a aktivizácia spotrebiteľov či menej byrokracie pri otvorení predajní. Priamo ovplyvniť cenotvorbu nevieme a ani nechceme,“ uviedol predseda rady a tímlíder SaS pre hospodárstvo Ján Oravec. Napriek tomu však existujú ďalšie možnosti.

„Je to napríklad príchod ďalších hráčov, ktorí dokážu znížiť marže, pričom v tomto vie byť vláda aktívna. Vie napríklad proaktívne osloviť rôzne európske reťazce, najmä z okolitých krajín, zároveň vie pomôcť s oslovovaním potenciálnych zamestnancov, prípadne ich preškoliť,“ vysvetlil predseda SaS Richard Sulík.

Lacnejšie nakupovanie pre spotrebiteľov

Rada pre dobiehanie EÚ tiež navrhuje, aby sa ministerstvo hospodárstva, ktoré poskytuje dotácie spotrebiteľským združeniam, s nimi dohodlo na porovnávaní cien a tým umožnilo spotrebiteľom nakupovať lacnejšie. V zahraničí už takýto systém funguje, robia to rôzne spotrebiteľské združenia. Riešením je aj zníženie administratívnych nárokov na otvorenie predajní na nevyhnutné minimum či návrat k riadnej fiškálnej zodpovednosti.

„Odmietame však cenové stropy či stropovanie marží. Opakovane sa totiž ukázalo, že cenové stropy vedú k nedostatku tovarov, na ktoré sú uvalené, aktuálne sa to deje napríklad v Maďarsku. Stropovanie marží zase vedie k obchádzaniu cez nastrčené firmy, pričom je to také ľahké, že je prakticky nemožné stropovať marže,“ uviedol tímlíder SaS pre verejné financie Marián Viskupič. Zároveň dodal, že ide o extrémne silný zásah do fungovania trhových mechanizmov a do slobody podnikania.