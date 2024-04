Fico: Boj za nižšie ceny berieme vážne, nízka dostupnosť slovenských potravín môže byť vyriešená ich propagáciou na štátnych podujatiach

Za jednu z najvýznamnejších vecí, ktorú riešil predseda vlády Robert Fico na pôde Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR spolu s ministrom Richardom Takáčom bola pozornosť vysokým cenám potravín.

„My sme zákonom, kde sme oslobodili od odvodov prvovýrobcov, znížili tlak, ktorý je na prvovýrobcov a veľmi som privítal, že táto schéma bola schválená v EK. Pomoc v podobe oslobodenia od odvodov sme natiahli do 30. júna a predpokladám, že ho potiahneme až do konca roka 2024. Záleží nám na tom, boj za nižie ceny potravín berieme vážne,“ uviedol Fico.

Komunikujú s obchodnými reťazcami

Premiér zároveň doplnil, že spolu s podporou poľnohospodárov a prvovýrobcov tiež teraz komunikujú aj s obchodnými reťazcami a pripravujú zákon, ktorý bude stanovovať podmienky pre reťazce.

„Stále platí, že Ministerstvo financií SR bude robiť správy, kde bude vidieť produkty, ktoré vylietavajú zbytočne hore a budeme vedieť definovať, prečo to tak je. A agrorezort môže nájsť so spracovateľmi a výrobcami dôvody,“ konštatoval Fico.

Dvojaký štandard potravín

K téme kvality potravín Fico pripomenul, že pred niekoľkými rokmi urobili spoločné stretnutie premiérov na Slovensku a upozornili na dvojaký štandard potravín medzi krajinami západnej a strednej Európy.

„Nejaký čas sa to trochu vyrovnávalo a zdá sa mi, že znova sa dostávame do toho istého problému. Bude treba znova spustiť aj tento proces. Nemáme dôvod byť občanmi druhej kategórie v EÚ,“ povedal Fico.

Podpora slovenských produktov

Pri otázke, ako dostať čo najviac slovenských potravín do školských jedálni a vôbec celkovo do nášho prostredia, premiér Fico povedal, že pomerne veľa si sľubujeme od novelizácie zákona o verejnom obstarávaní.

„My sa ešte pokúsime pri schvaľovaní tohto zákona v parlamente dať do zákona ešte ďalšie kritéria a parametre, aby tá obec, ktorá nakupuje potraviny pre jedálne čo najviac nakúpila zo slovenských produktov,“ dodal Fico a doplnil, že najlepšou cestou čo môže urobiť vláda je propagácia slovenských produktov na štátnych podujatiach.

„Je nepochopiteľné, že na stoloch vlády SR vidíme minerálky a produkty z iných krajín. Máme napríklad vína ocenené v zahraničí. Veď na to sme tu, na to je tu štátna reprezentácia, aby sme sa sústredili predovšetkým na výrobky tohto typu. Pre niekoho to môže byť maličkosť, ale keby sme zmobilizovali na lokálpatriotizme ľudí na Slovensku, tak vieme podstatne zvýšiť objem produktov vyrábaných na Slovensku, ktoré by sa dostali do obehu. Toto je téma, ktorej budeme venovať veľkú pozornosť,“ priblížil Fico.

Dedičstvo ministerstva

Na záver premiér Fico ešte informoval, čo zdedili na ministerstve.

„Viem, že to neradi počúvate, my hovoríme iba o jednom údaji, že sme dostali najhoršie verejné financie. Ale čo to boli za kreténi, čo robili, pokiaľ išlo o peniaze pre poľnohospodárov, tak tomu ja nerozumiem. Nič nemíňali a v podstate máme problém, a to meškajúce platby. Oni nič nerobili. Toto je to dedičstvo, ktoré musíme naprávať a o to je to pre nás náročnejšie,“ zhodnotil Fico.