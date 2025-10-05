Potravinárske produkty z Košického kraja môžu získať regionálnu značku, certifikát platí tri roky

Košický samosprávny kraj (KSK) hľadá regionálne a tradičné produkty kraja. Ako košická župa informovala, výzva na predkladanie žiadostí o udelenie regionálnych značiek Regionálny produkt Košického kraja® a Tradičný výrobok Košického kraja® je určená pre regióny Abov, Gemer, Spiš a Zemplín, a to výlučne pre potravinárske produkty.
Žiadosti možno predkladať do 7. novembra 2025. Všetky potrebné dokumenty aj nájdu záujemcovia na webstránke Regionálny produkt Košického kraja v časti Výzva č.2/2025 – Regionálny produkt Košického kraja.
Podpora propagácie aj prestíže
„Po dvoch úspešných výzvach zameraných na remeselné a prírodné produkty župa prichádza s výzvou na potravinárske produkty. Regionálne značky majú pomôcť výrobcom presadiť sa na trhu a zároveň pripomenúť hodnotu toho, čo vzniká priamo v našom kraji. Naším cieľom je obyvateľov kraja informovať o tom, ktoré potraviny pochádzajú z ich domova, a vďaka značke ich jasne odlíšiť,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý).
Ako župa ozrejmila, regionálna značka predstavuje záruku kvality, pôvodu a jedinečnosti. Napomáha tiež odlíšiť lokálne výrobky, rovnako podporuje predaj, propagáciu a prestíž lokálnych producentov. Upozorňuje aj na pôvod výrobku a akcentuje jeho jedinečnosť a inšpiráciu tradíciami. Taktiež je motiváciou pre využívanie lokálnych surovín a šetrný prístup k životnému prostrediu.
Výrobky posúdi certifikačná komisia
„O značku sa môžu uchádzať výrobcovia potravinárskych produktov – právnické osoby a fyzické osoby, staršie ako 18 rokov, akými sú výrobcovia, poľnohospodárski a potravinárski producenti s trvalým pobytom alebo sídlom či prevádzkou v Košickom kraji, ktorí sú prevádzkovateľom potravinárskej prevádzky,“ uviedol KSK s tým, že bližšie informácie sú dostupné v dokumentoch výzvy.
Záujemcovia musia vyplniť žiadosť, po výzve od regionálneho koordinátora je nutné priložiť aj vzorku výrobku. Oboje bude posudzovať certifikačná komisia pre potravinárske produkty a úspešní žiadatelia získajú certifikát s platnosťou na tri roky a právo používať značku na svojich produktoch. Záujemcovia môžu kontaktovať Úrad KSK, Odbor regionálneho rozvoja – Referát regionálneho rozvoja a plánovania prostredníctvom emailu či telefonátu.