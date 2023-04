Pošta s predajňou potravín je na Slovensku hudba budúcnosti, tvrdí KDH a vyzýva na obmedzenie veľkých reťazcov

Vláda musí obmedziť dominanciu veľkých reťazcov a podporiť malé prevádzky. Uviedlo to Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) s tým, že vláda SR nevyužíva možnosti, ako s infláciou bojovať. KDH považuje za kľúčové k dosiahnutiu prijateľných cien aj konkurenciu predajní.

Hudba budúcnosti

KDH bude presadzovať, aby štátna pošta mohla fungovať pod jednou strechou s obchodnými prevádzkami. To by podľa nich riešilo problém pre viac ako stovky slovenských obcí, ktoré v súčasnosti nemajú predajňu potravín. Informovala o tom hovorkyňa KDH Lenka Halamová.

„V Rakúsku či Nemecku je bežné, že v menších obciach nájdete pod jednou strechou poštu s predajňou potravín. Na Slovensku je to hudba budúcnosti, hoci pre obyvateľov viac ako stovky dedín by to bola príležitosť, ako si nakúpiť doma a necestovať za potravinami do mestských hypermarketov,“ vysvetľuje svoj návrh ekonomický expert KDH Jozef Hajko.

Dodal, že vláda mala už dávno zrealizovať, aby štátna pošta fungovala v malých dedinách pod jednou strechou s obchodnými prevádzkami a poskytovala aj ďalšie služby ako sú telekomunikácie či poisťovníctvo.

Zvýšenie konkurencie voči veľkým reťazcom

„Starostovia viac ako stovky slovenských obcí, ktoré nemajú predajňu potravín, by takéto služby privítali a radi by poskytli takýmto službám výhodné podmienky,“ dopĺňa Jozef Hajko.

Kresťanskí demokrati budú presadzovať zvýšenie konkurencie voči veľkým reťazcom. Zastávajú názor, že šancu by mali dostať aj malé prevádzky.

„Kľúčom na dosiahnutie prijateľných cien potravín je konkurencia predajní a obmedzenie dominancie veľkých obchodných reťazcov. S dostupnosťou lokálnych predajní sa zvýši kvalita života obyvateľov odľahlejších lokalít, hlavne tých, čo majú najhlbšie do vrecka,“ dodáva ekonomický expert KDH.