Poslanec Šudík navrhuje zakázať na Slovensku klietkový chov od roku 2029

Nezaradený poslanec Národnej rady SR Tomáš Šudík navrhuje od roku 2029 zakázať na Slovensku klietkový chov nosníc. Pre existujúce klietkové chovy nosníc by sa tak zaviedlo päťročné prechodné obdobie. Vyplýva to z návrhu novely zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorý poslanec Šudík predložil do parlamentu. Poslanci by sa novelou zákona mali zaoberať na marcovej schôdzi.

Na Slovensku bolo podľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR v roku 2021 celkovo 29 takýchto chovov, ktoré dohromady predstavujú 34 % všetkých chovov a 75 % produkcie.

„Päťročné prechodné obdobie je žiadúcim kompromisom medzi právom na reguláciu podnikania vo verejnom záujme a právom na ochranu legitímneho očakávania podnikateľov, ktorí v dobrej viere do svojho podnikania investovali,“ uviedol poslanec Šudík. Tento prechodný čas podľa neho poskytne majiteľom zasiahnutých chovov a ich zamestnancom dostatočne dlhé obdobie, aby sa na nový stav adaptovali.

Päťročné prechodné obdobie považuje poslanec Šudík za primerané, keďže reaguje na vyjadrenia veľkých odberateľov o ukončení užívania vajec z klietkového chovu a korešponduje s očakávaným koncom životnosti existujúcich technológií a ich potrebnej výmeny.