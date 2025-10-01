Oktoberfest v Mníchove dočasne pozastavili pre bombovú hrozbu

Polícia vyšetruje výbuch a požiar v bavorskej metropole, pri ktorom zomrel muž, a skúma možné prepojenie na populárne podujatie.
Munich, Germany, Oktoberfest, Waiter holding beers, tent interior background
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Nemecký Oktoberfest museli v stredu dočasne pozastaviť pre bombovú hrozbu, informovali organizátori. Polícia v Mníchove vyšetruje prípad výbuchu a požiaru v rodinnom dome v mestskej časti Lerchenau, pri ktorom zomrel jeden muž.

Polícia nasadila pyrotechnikov a hasičov na miesto udalosti, kde sa dymilo z domu. Vyšetrovatelia uviedli, že v dome, ktorý bol podpálený, sa nachádzali výbušniny. Neďaleko domu našli vážne zraneného muža, ktorý neskôr zomrel na následky zranení.

Denník Bild uviedol, že muž pravdepodobne spôsobil výbuch a požiar v dome svojich rodičov a následne spáchal samovraždu, pričom údajne došlo aj k výstrelu, čo však polícia nepotvrdila.

Polícia skúma možné prepojenie incidentu s Oktoberfestom, ktorý sa každoročne koná na Theresienwiese v centre Mníchova. Organizátori oznámili, že z bezpečnostných dôvodov festival v stredu zostane zatvorený do 17:00.

Oktoberfest, ktorý sa tento rok koná od 20. septembra do 5. októbra, je považovaný za najväčší ľudový festival na svete. V roku 2024 privítal 6,7 milióna návštevníkov.

