Oktoberfest v Mníchove dočasne pozastavili pre bombovú hrozbu

Nemecký Oktoberfest museli v stredu dočasne pozastaviť pre bombovú hrozbu, informovali organizátori. Polícia v Mníchove vyšetruje prípad výbuchu a požiaru v rodinnom dome v mestskej časti Lerchenau, pri ktorom zomrel jeden muž.
Polícia nasadila pyrotechnikov a hasičov na miesto udalosti, kde sa dymilo z domu. Vyšetrovatelia uviedli, že v dome, ktorý bol podpálený, sa nachádzali výbušniny. Neďaleko domu našli vážne zraneného muža, ktorý neskôr zomrel na následky zranení.
Nemecko plánuje vynaložiť desiatky miliárd eur na obranu vo vesmíre
Denník Bild uviedol, že muž pravdepodobne spôsobil výbuch a požiar v dome svojich rodičov a následne spáchal samovraždu, pričom údajne došlo aj k výstrelu, čo však polícia nepotvrdila.
Polícia skúma možné prepojenie incidentu s Oktoberfestom, ktorý sa každoročne koná na Theresienwiese v centre Mníchova. Organizátori oznámili, že z bezpečnostných dôvodov festival v stredu zostane zatvorený do 17:00.
Oktoberfest, ktorý sa tento rok koná od 20. septembra do 5. októbra, je považovaný za najväčší ľudový festival na svete. V roku 2024 privítal 6,7 milióna návštevníkov.