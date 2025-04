Nákaza slintačky a krívačky by nemala ovplyvniť ceny mlieka a mäsa, tvrdí Takáč

Nákaza slintačky a krívačky by na ceny mlieka a mäsa nemala mať vplyv. Uviedol to minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy. Minister priblížil, že ani výpadky mlieka, mliečnych produktov ani mäsa nehrozia. Pripomenul, že v tomto okamihu je výhodou nízka potravinová sebestačnosť Slovenska.

Odškodňovanie pôjde z viacerých zdrojov

Gro sa dováža zo zahraničia, a preto podľa šéfa agrorezortu nehrozia ani výpadky produktov ani zvyšovanie ich cien. Súčasne podotkol, že nízka potravinová sebestačnosť SR je súčasne problém, na ktorom je potrebné dlhodobo pracovať.

Pokiaľ ide o odškodňovanie poľnohospodárov, pôjde z viacerých zdrojov. Minister priblížil, že je v tejto súvislosti rozdiel medzi veľkými chovateľmi a drobnochovateľmi. Ak ide o drobnochovateľov, tak tým by sa podľa slov ministra mali vyplácať finančné prostriedky už budúci týždeň.

„Ak ide o veľkých chovateľov, ešte nevieme presne definovať, aká je výška nákladov, ktoré s tým boli spojené, vrátane kompenzácie odškodňovania. Využijeme vzájomný európsky fond, ktorý kompenzuje do výšky 30 percent,“ uviedol Takáč a pokračoval, že podľa doterajších informácií sú všetci poľnohospodári, ktorých sa to týka, poistení.

Počúvajú odborníkov

„Ďalšia časť tak pôjde z plnenia poistiek. Máme tiež štátnu schému pomoci z pohľadu národných zdrojov. Myslím si, že to budeme vedieť vyskladať,“ skonštatoval minister s tým, že ak ide o škody spôsobené nákazou slintačky a krívačky, pohybujú sa v desiatkach miliónov eur. Prepočty sú zatiaľ len hrubé. Takáč súčasne podotkol, že v snahe o zastavenie nákazy dávajú priestor odborníkom.

„Počúvame odborníkov. Ja do toho nezasahujem tak, ako sa zasahovalo počas ochorenia Covid-19. My nezasahujeme a nechávame to na veterinárov, ktorí majú dlhoročné skúsenosti,“ zdôraznil minister a súčasne uistil poľnohospodárov, že predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) komunikoval s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyen, ktorá je pripravená byť maximálne súčinná.