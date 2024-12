Kontrola odhalila zvýšený obsah prchavých látok v silikónovej lopatke na pečenie, výrobok odporúčajú nepoužívať - FOTO

Kontrola odhalila nevyhovujúcu silikónovú lopatku, zistili v nej zvýšený obsah prchavých látok. Ako informoval Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, oznámenie o nevyhovujúcom výrobku dostali z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva sídliaceho v Bratislave.

Ide o výrobok s názvom nástroj na pečenie (silikónová lopatka), EAN kód 2302200900516, značky YOYOSO, pôvodom z Číny. Výrobok odobrali v obchodnej sieti. Podľa skúšok, ktoré boli vykonané v Národnom referenčnom laboratóriu pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Poprade, daná silikónová lopatka nespĺňa požiadavky viacerých predpisov o materiáloch a predmetoch určených na kontakt s potravinami.

„Testovaná vzorka nespĺňa požiadavky v parametri obsahu prchavých látok. Limit pre prchavé látky je 0,5 percenta, laboratórne zistená hodnota v prípade silikónovej lopatky je 1,215 percenta,“ uviedol ÚVZ SR.

Doplnil, že úrady verejného zdravotníctva prijímajú opatrenia na stiahnutie tejto lopatky zo slovenského trhu. Taktiež bude nahlásený do systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá RASFF. Vzhľadom na to, že sa môže nachádzať na trhu na Slovensku, odporúčajú spotrebiteľom, aby ho nekupovali, prípadne aby už zakúpený výrobok nepoužívali alebo vrátili do miesta predaja.