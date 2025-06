Dovoz chleba a pečiva na Slovensko sa v prvom štvrťroku zvýšil o sedem percent, štát však podľa zväzu nekoná

Dovoz chleba a pečiva na Slovensko sa v prvých troch mesiacoch tohto roka zvýšil o sedem percent. Podľa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) zahraničné obchodné reťazce doviezli v roku 2024 na Slovensko 55 000 ton pekárskych výrobkov v hodnote 196 miliónov eur, pričom štát podľa zväzu nekoná. Obchodné saldo s potravinami pritom minulý rok prekročilo rekordné tri miliardy eur.

Dovoz pečiva, ktoré by vedeli vyrobiť domáci pekári

„Začiatkom roka sme upozornili na obrovské dovozy pekárskych výrobkov cez pol Európy. Slováci tak konzumujú chlieb, sladké či slané pečivo dovezené z Belgicka, Nemecka či Poľska, ktoré by domáci pekári vedeli bez problémov v kvalite a cene vyrobiť doma. Štát nás na jednej strane zaťažuje neustále vyššími daňami, ale peniaze, ktoré by mohli zostávať na Slovensku, necháva odtekať do zahraničia. Typickou ukážkou je reťazec diskontných potravín LIDL, ktorý vyviezol zo Slovenska za 10 rokov viac ako miliardu eur,“ uviedol Milan Lapšanský, predseda predstavenstva SZPCC.

SZPCC v polovici januára informovalo, že obchodné reťazce doviezli v minulom roku na Slovensko 5 500 kamiónov pekárskych výrobkov z Belgicka, Nemecka a Poľska.

„Cez 55 000 ton nákladu tým zanecháva nielen výraznú uhlíkovú stopu, ale Slovensku tým obchodníci zvyšujú obchodné saldo v obchode s potravinami o 196 mil. eur. Dovezené výrobky by pritom vedeli vyrobiť a dodať domáci pekári porovnateľnej kvalite i cene a pridaná hodnota by sa vytvárala na Slovensku,“ upozornil zväz.

Výzva štátu

Podľa Lapšanského je potrebné, aby sa národnohospodárska politika tvorila doma, podporou domácich producentov. „Národnohospodárska politika sa musí tvoriť doma, podporou domácich producentov a nie zatváraním si očí pred neustálym zvyšovaním dovozu toho, čo si vieme doma vyrobiť sami v rovnakej či lepšej kvalite a za porovnateľnú cenu. V prvej polovici júna sme preto listom oslovili predsedov všetkých relevantných politických strán a hnutí a absolvovali sme už aj prvé stretnutia. Kroky v prospech Slovenska je totiž možné robiť aj nefinančnými opatreniami. Úpravou legislatívy je možné situáciu v potravinárstve výrazne zlepšiť a príjmy pre štát zvýšiť bez toho, aby sa zvyšovali dane ľuďom či firmám. Ak chce štát konsolidovať, vyzývame ho, aby využil aj tieto možnosti. Ťažoba, ktorú priniesli posledné konsolidačné opatrenia na pekárov, cukrárov a cestovinárov sú totiž obrovské. Potrebujeme, aby štát teraz pristúpil k pozitívnym legislatívnym riešeniam o to viac, že sme súčasťou kritickej infraštruktúry Slovenskej republiky a subjektami hospodárskej mobilizácie,“ zdôraznil Lapšanský.