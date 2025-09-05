Čína uvalí dočasné antidumpingové clá na dovoz bravčového mäsa z EÚ

Čína v piatok oznámila, že uvalí dočasné antidumpingové clá na dovoz bravčového mäsa z Európskej únie, čo predstavuje ďalší krok v napätej obchodnej situácii medzi dvoma ekonomickými veľmocami.
Vyšetrovanie trvajúce od minulého roka „predbežne zistilo, že dovoz príslušného bravčového mäsa a vedľajších produktov z bravčového mäsa s pôvodom v Európskej únii je dumpingový“, uviedlo čínske ministerstvo obchodu vo vyhlásení.
Dodalo sa, že úrady sa rozhodli zaviesť „dočasné antidumpingové opatrenia vo forme záloh“.
Európska komisia označila tieto obvinenia za „sporné“. Hovorca komisie Olof Gill na tlačovej konferencii uistil, že EÚ podnikne všetky potrebné kroky na ochranu svojich producentov.
Čína je najväčším svetovým spotrebiteľom bravčového mäsa. Len minulý rok dovážala bravčové výrobky z významného európskeho producenta Španielska v hodnote 4,3 miliardy jüanov (asi 517 miliónov eur). Francúzsko vyviezlo do Číny v roku 2024 približne 115-tisíc ton bravčového mäsa.
Tento krok Pekingu prichádza po diplomatickom týždni, počas ktorého sa čínsky prezident Si Ťin-pching stretol s viacerými lídrami, ktorí sú kritickí voči Západu, vrátane ruského prezidenta Vladimira Putina a severokórejského vodcu Kima Čong-una.
Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová kritizovala spoločnú účasť týchto lídrov na prehliadke k 80. výročiu konca druhej svetovej vojny ako „priamu výzvu medzinárodnému systému založenému na pravidlách“. Čínsky minister zahraničných vecí reagoval, že jej vyjadrenia sú „plné ideologických predsudkov“.