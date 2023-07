Biedronka sa chystá na Slovensko, vláda by podľa SaS mala s poľskou potravinárskou sieťou aktívne rokovať

Príchod novej potravinovej siete na Slovensko by mala vláda vnímať ako pomoc ľuďom s prekonaním problémov s infláciou.

Myslí si to Rada pre ekonomický rast strany Sloboda a Solidarita (SaS), ktorá preto kabinetu odporúča, aby s novou potravinovou sieťou aktívne rokoval. Podľa medializovaných informácií sa na slovenský trh chystá vstúpiť poľská potravinová sieť Biedronka.

Širšia ponuka tovarov

„Z ekonomického uhla pohľadu by to prinieslo viac konkurencie, ktorá spravidla tlačí ako na zníženie cien, tak aj na nárast kvality služieb. Spotrebitelia by zároveň získali širšiu ponuku tovarov a mohli by si vybrať to, čo im najviac vyhovuje,“ uviedol predseda Rady pre ekonomický rast a tímlíder SaS pre hospodárstvo Ján Oravec. Podľa jeho slov je v kompetencii ministerstva hospodárstva aktívna komunikácia s novými investormi.

„Ďalšie opatrenia, ktoré by znížili ceny potravín, sú navrhnuté v Kilečku 3. Vláda však s nimi mešká aj napriek tomu, že ide o reformu z plánu obnovy. Tieto opatrenia by znížili bariéry vstupu na trh konkurencie, tiež náklady na prevádzku predajní a zároveň by ochránili podnikateľov pred zbytočnou byrokraciou. Časť z nich môže vláda prijať aj bez súčinnosti s parlamentom, nie je preto na čo čakať,“ uviedol Oravec.

Ekonomický rast

Dokument Kilečko 3 je balíkom opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia a obsahuje celkovo 303 návrhov opatrení. Zoznam vznikol minulý rok pod vedením vtedajšieho ministra hospodárstva Richarda Sulíka a vtedajšieho štátneho tajomníka, ktorým bol práve Oravec.

Výsledkom aktívnej snahy zo strany vlády by bolo podľa jeho slov nielen zlacnenie potravín, ale aj podpora ekonomického rastu.

„Odstraňovanie bariér pre začatie podnikania, znižovanie byrokracie a nárast konkurencie prinášajú vyšší ekonomický rast a zlepšenie životnej úrovne ľudí,“ dodal na záver predseda Rady pre ekonomický rast Ján Oravec.