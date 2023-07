Protimonopolný úrad uložil podnikateľovi v pekárstve pokuty vo výške 21 miliónov eur

Protimonopolný úrad (PMÚ) SR uložil podnikateľovi pôsobiacom v pekárenskom segmente pokuty vo výške 21 mil. eur za porušenie povinnosti oznámiť koncentráciu a za porušenie zákazu vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce z koncentrácie. Rozhodnutie ešte nenadobudlo právoplatnosť, firma voči nemu môže podať v zákonnej lehote rozklad. Informoval o tom PMÚ.

Porušenie zákona o ochrane hospodárskej súťaže

„Zo zistení úradu vyplynulo, že podnikateľ, pôsobiaci v pekárenskom segmente, neoznámil úradu koncentráciu, ktorou získal kontrolu nad dvoma konkurenčnými pekárňami a rovnako tak vykonával práva a povinnosti vyplývajúce z tejto koncentrácie bez získania súhlasu úradu s takouto akvizíciou,“ priblížil úrad. Tým bol porušený zákon o ochrane hospodárskej súťaže.

Systém kontroly koncentrácií

PMÚ má podľa zákona pod kontrolou koncentrácie, ktoré by vzhľadom na ekonomickú silu koncentrujúcich sa podnikateľov mohli ovplyvniť hospodársku súťaž. Rovnako sú podnikatelia povinní zdržať sa akéhokoľvek výkonu práv a povinností vyplývajúcich z koncentrácie až do času, kedy o nej úrad rozhodne. Systém kontroly koncentrácií je tak založený na princípe preventívnej ex ante kontroly.