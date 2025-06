Ferenčák v Hlase stráca pozíciu bez formálneho odvolania, zo zakladajúceho člena sa stáva radovým poslancom

Poslanec Hlasu Ján Ferenčák príde o funkciu vo vedení strany. Informuje o tom portál Aktuality.sk. Naďalej zostáva predsedom parlamentného európskeho výboru aj členom strany. V stredu na stretnutí vedenia Hlasu v Národnej rade predstaví predseda Hlasu Matúš Šutaj Eštok pred sobotným straníckym snemom v Poprade nominácie do vedenia strany.

Zakladajúci člen sa stane len radovým

Podľa informácií portálu sa s Ferenčákom už nepočíta a po sobote sa tak zo zakladajúceho člena stane len radový. Poslanec zatiaľ informáciu komentovať nechcel. „Počkám si na oficiálne dôvody,“ povedal pre Aktuality.sk Ferenčák s tým, že na zasadnutie predsedníctva sa chystá prísť.

„Ak nebude medzi nominantmi strany do predsedníctva, sám musí zvážiť, či to je zdvihnutý prst,“ reagoval predseda poslaneckého klubu Hlasu Róbert Puci s tým, že nominácie do predsedníctva zatiaľ nevidel. „Nie je to perzekúcia. V zmysle našich platných stanov predseda navrhuje na sneme návrh na členov predsedníctva a snem ich má potom následne zvoliť. Keď ho nenavrhne, tak ho snem nebude môcť ani zvoliť,“ dodal Puci.

Mandát mu skončil, Hlas ho nemusí odvolať

Ferenčákovi rovnako ako viacerým členom predsedníctva skončil mandát v novembri 2024, strana tak nemusí posledného rebela v Hlase zo straníckych štruktúr odvolať. Stačí, ak nebude nominovaný. Ján Ferenčák bol v strane Hlas od jej vzniku v roku 2020.

Bol súčasťou základnej jedenástky ľudí, s ktorými Peter Pellegrini opustil Smer. Je primátorom Kežmarku. Počas koaličnej krízy patril spolu so Samuelom Migaľom, Radomírom Šalitrošom a Romanom Malatincom k tým, ktorí mali výhrady k postupom vedenia strany aj koalície.

Šalitroša s Migaľom Hlas vylúčil zo strany a začiatkom februára odišiel zo strany aj Roman Malatinec. Ferenčák tak v Hlase zostal ako jediný z pôvodnej štvorice vzbúrencov, no stratil akýkoľvek vplyv a aj sám tvrdil, že ho v strane obchádzajú. Naposledy sa zviditeľnil v utorok tým, že žiadal, aby sa hlasovanie o novele ústavy presunulo na september, inak sa nezaprezentuje a návrh by o jeden hlas neprešiel.