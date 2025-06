Volejbalistky Slovenska vzdorovali Švédkam iba v prvom sete, postup na Final Four EL už nemajú vo vlastných rukách - FOTO

Slovenské reprezentantky vo volejbale si v zlatej edícii Európskej ligy pripísali v piatom vystúpení druhú prehru. Na turnaji v poľskom Radome podľahli výberu Švédska hladko 0:3.

Zverenky trénera Michala Mašeka v rovnakom dejisku ešte absolvujú stretnutie proti Ukrajine a iba víťazstvo im udrží šancu na záverečný turnaj Final Four.

Slovenky nemajú situáciu vo vlastných rukách, musia tiež čakať na prípadné zaváhanie tímu Maďarska.

Švédsku konkurovali slovenské volejbalistky iba v prvom sete, v ďalších dvoch už dominovali hráčky so severu Európy.

„Nepredviedli sme to, čo sme schopní hrať. To ma mrzí, lebo máme na viac a sami sme sa limitovali chybami, ktoré sme si vyrábali hlavne v útoku. Sme kritickí voči svojmu výkonu, ktorý si musíme rozanalyzovať,“ zhodnotil tréner Mašek podľa oficiálneho webu Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Nahrávačka Barbora Koseková prezradila, že slovenský tím spravil veľmi veľa nevynútených chýb.

„A na tejto úrovni si to nemôžeme dovoliť, lebo tým zbytočne dostaneme súperky na koňa. Švédky majú dobrý tím, ale nie sú len o Isabelle Haakovej. My sme im dopriali až príliš veľa svojich chýb, lebo sme riešili ľahké situácie zle a určite vieme zahrať oveľa lepšie, ako to, čo sme predviedli v tomto zápase. V nedeľu sa chceme prezentovať iným výkonom,“ poznamenala.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Ani podľa univerzálky Karin Šunderlíkovej nepodali Slovenky ideálny výkon.

„Bolo to o našich nevynútených chybách, z ktorých sa dúfam poučíme a v nedeľu sa vypneme k inému výkonu,“ uzavrela.