Slovenské volejbalistky odštartovali prípravu na Zlatú Európsku ligu - VIDEO, FOTO

Slovenské reprezentantky vo volejbale sa už pripravujú na prvý tohtoročný vrchol, ktorým budú tri turnaje zlatej edície Európskej ligy. Druhým vrcholom budú augustové majstrovstvá sveta v Thajsku.

Tréner Michal Mašek mal v Šamoríne k dispozícii od pondelka dovedna 16 hráčok, v utorok sa k tímu pripojila Lucia Herdová.

„Koncom minulého týždňa sa ospravedlnila blokárka Katarína Körmendyová, ktorá má problémy s kolenom a čaká ju operácia. Verím, že sa Katka dá rýchlo dokopy a pred majstrovstvami sveta bude pripravená,“ uviedol kouč Mašek podľa oficiálneho web Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).

To najlepšie, čo slovenský volejbal ponúka

Hlavný kormidelník sa na nadchádzajúcu sezónu teší.

„Bude to náročná, ale na skúsenosti veľmi bohatá sezóna. Čakajú nás v nej dva vrcholy a povedali sme si, že počas celej sezóny chceme mať v kádri tie najlepšie hráčky, ktoré sú k dispozícii. Preto, keď som sa na dievčatá pozrel, skutočne som videl v miestnosti to najlepšie, čo slovenský volejbal momentálne ponúka. Vieme, kde sú naše limity a na čo máme, ale ak zahráme to, na čo máme, tak by sme sa mohli kvalifikovať aj na Final Four turnaj Zlatej Európskej ligy,“ pokračoval 41-ročný tréner.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Všetko podriaďuje príprave na MS

Po sezóne v USA je opäť súčasťou reprezentácie jej stálica a opora Karin Palgutová.

„Posledná sezóna bola pre mňa veľmi zaujímavá. Bola som súčasťou premiérového ročníka profesionálnej súťaže v USA a som rada, že som ju mohla absolvovať. Teraz som už hlavou pri slovenskej reprezentácii, na ktorú som sa veľmi tešila. Čakajú nás dva vrcholy a hlavne sa musíme dobre pripraviť na svetový šampionát, ktorý nás čaká v Thajsku. Tomuto cieľu podriaďujeme všetko,“ povedala Palgutová.

Rozlúčka tam, kde sa to všetko začalo

Pre blokárku Ninu Wienand Herelovú budú nasledujúce mesiace posledné počas jej hráčskej kariéry.

„Klubovú kariéru som už uzavrela po sezóne. Teraz som pripravená vydať zo seba všetko v reprezentácii, aby som sa so športovou kariérou rozlúčila čo najlepším výsledkom. Zaujímavé je, že „veľký“ volejbal som okúsila práve v Thajsku na majstrovstvách sveta kadetiek v roku 2009. A paradoxne môžem kariéru uzavrieť v rovnakej krajine, čo je určite zaujímavá paralela. Čo sa týka Európskej ligy aj majstrovstiev sveta – ak zahráme svoj najlepší volejbal, mali by sme uspieť,“ uviedla Herelová.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Slovenky odohrajú turnaje Zlatej Európskej ligy v gréckom Kozani, v Bratislave a v poľskom Radome, kde našli svoje dočasné domovské pôsobisko reprezentantky Ukrajiny. V prípade postupu by ich Final Four turnaj čakal 28. a 29. júna.