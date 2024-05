Voľby by tesne vyhral Smer, tretí je Hlas a Matovič by z parlamentu vypadol

Ak by sa parlamentné voľby konali najbližší víkend, vyhrala by ich strana Smer-SD, ktorej by dalo hlas 21,8 percenta voličov.

Dáta zbierali ešte pred atentátom

Na druhom mieste by s tesným odstupom skončilo Progresívne Slovensko s výsledkom 20,8 percenta hlasov.

Tretí by bol Hlas-SD, ktorý by volilo 17,2 percenta voličov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu JOJ 24, ktorá zbierala dáta od 7. do 14. mája, teda ešte pred atentátom na premiéra Roberta Fica (Smer-SD).

Reprezentatívnu vzorku z hľadiska veku, pohlavia, vzdelania, národnosti a kraja tvorilo 1 000 respondentov.

Do parlamentu by sa vrátila Republika

Kresťanskodemokratické hnutie by volilo 7,3 percenta respondentov, stranu SaS 6,7 percenta ľudí. Do parlamentu by sa ešte tesne dostali aj SNS (5,2 percenta) a Republika (5,1 percenta).

Pred bránami parlamentu by zostali koalícia Slovensko, Kresťanská únia a Za ľudí (4,7 percenta), Maďarská aliancia (3,9 percenta), Demokrati (3,6 percenta), Sme rodina (3,1 percenta).

Z výsledkov prieskumu vyplýva, že strana Smer-SD by v parlamente mala 39 poslancov, Progresívne Slovensko 37, Hlas-SD 31, KDH by získalo spolu 13 mandátov a SaS 12. Slovenská národná strana a hnutie Republika by mali zhodne po deviatich poslancoch Národnej rady SR.