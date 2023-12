Vláda sa podľa KDH chystá opäť obrať občanov o desiatky tisíc eur v druhom pilieri a najviac sa to dotkne mladých ľudí

KDH nesúhlasí s návrhom vlády siahnuť stovkám tisíc ľudí na ich dôchodky a okresať príspevky do druhého piliera. Hnutie pripomenulo, že Robert Fico už raz ľuďom na ich dôchodky siahol a pripravil ich tak o desiatky tisíc eur, o ktoré mohli mať vyššie dôchodky.

Kresťanskí demokrati upozorňujú, že minister práce Erik Tomáš verejne povedal, že sa takéto kroky budú diať až po širokej odbornej diskusii, no vláda sa opäť chystá prijať zásadnú vec bez odbornej diskusie a v skrátenom legislatívnom konaní.

Peniaze na Ficove populistické opatrenia

Ako pokračovala predsedníčka poslaneckého klubu KDH a expertka na sociálnu oblasť Martina Holečková, Robert Fico tento krok spravil už v roku 2013 a vždy keď potrebuje peniaze na svoje populistické opatrenia, tak ich zoberie z druhého piliera.

„Lebo si myslí, že si to ľudia nevšimnú keďže im ich neberie priamo z peňaženky. Realita je však taká, že sa vláda chystá obrať občanov o desiatky tisíc eur a najviac sa to dotkne mladých ľudí. Toto je nebezpečný zásah do dôchodkového systému, ktorý bude mať negatívny dosah na celú krajinu,“ hovorí Holečková.

Nesystémové riešenie bez odbornej diskusie

Podľa poslanca KDH a ekonomického experta Jozefa Hajka ide o nesystémové riešenie, ktoré sa opäť deje bez odbornej diskusie. Najhoršie podľa neho je, že sa vláda chystá ľudí žijúcich na Slovensku oberať o možnosť sporenia si na dôchodok a namiesto toho, aby sa príspevky do druhého piliera zvyšovali, tak ako to bolo plánované, terajšia vláda ich chce znížiť.

„Znížiť príspevok do druhého piliera a zobrať z neho peniaze je niečo, čo Roberta Fica vždy lákalo a vláda si však týmto krokom len hasí svoje problémy s financiami, ktoré má potom, ako sa rozhodla bez odbornej diskusie a neadresne minúť stovky miliónov,“ dodáva Hajko.