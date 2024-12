Viac ako polovica zamestnaných na Slovensku očakáva v budúcom roku zvýšenie platov, mladí patria medzi najväčších optimistov

Viac ako polovica slovenských zamestnancov očakáva zvýšenie svojich platov v budúcom roku, hoci tempo rastu miezd tohto roku sa v druhej polovici spomalilo. Na reprezentatívnej vzorke 1 007 zamestnaných ľudí prieskum naznačuje, že 58 percent z nich predpokladá budúcoročný nárast platu. Vyplynulo to z prieskumu JobsIndex pre Alma Career Slovakia.

Medzi najväčšími optimistami sú mladí pracovníci vo veku od 18 do 24 rokov, z ktorých až tri štvrtiny očakávajú vyšší plat. Na druhej strane, len približne polovica zamestnancov nad 50 rokov počíta s rastom príjmov. V rámci odborných profesií očakáva nárast platu až 74 percent opýtaných a pracujúca trieda, tzv. modré goliere, počíta s nárastom 67 percent opýtaných.

Predstavy o náraste sú väčšinou umiernené, pričom 40 percent z tých, ktorí očakávajú nárast, odhaduje zvýšenie do 5 percent. Tretina respondentov počíta so zlepšením medzi 6 a 10 percentami. Len dve percentá očakávajú nárast presahujúci 20 percent.

Medzi zamestnancami v školstve a zdravotníctve je optimizmus miernejší, zvýšenie platov očakáva len polovica z nich. Tí, ktorí predpokladajú rast platu do 5 percent, to často považujú za nedostatočné, pričom mnohí by uvítali zvýšenie o 11 až 15 percent.