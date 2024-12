V slovenskom zahraničnom obchode sú optimistické vyhliadky, na obzore sú však aj prekážky

Slovenský zahraničný obchod si v októbri udržal prebytok. Avšak analytici upozorňujú na možné problémy v nasledujúcich mesiacoch. „Zahraničný obchod ostal v prebytku, no budúcnosť ružovo nevyzerá,“ upozorňuje Tomáš Boháček z 365.bank.

Obnovený rast exportu

Hoci obchodná bilancia Slovenska zaznamenala podľa Štatistického úradu prebytok už desiaty mesiac po sebe, dosahujúc 391,7 mil. eur, medziročné zníženie prebytku naznačuje klesajúce tempo rastu. Analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák priznal, že októbrové údaje prekvapili vďaka obnovenému rastu exportu, najmä v kategórii strojov a prepravných zariadení.

Napriek tomu prognózuje, že bilancia zahraničného obchodu sa v závere roka môže ďalšie jemne zužovať. „Nové clá na export áut do USA môžu dočasne podporiť produkciu, ale perspektíva nie je dlhodobá,“ varuje Koršňák.

Výkon zahraničných partnerov

Matej Horňák zo Slovenskej sporiteľne predpokladá pokles obchodnej bilancie do deficitov. „Doterajší prebytok bilancie, dosahujúci 3,7 miliardy eur, by do konca roka mohol klesnúť blízko k trom miliardám eur,“ konštatuje Horňák.

Upozorňuje tiež na dôležitosť výkonu slovenských zahraničných obchodných partnerov, najmä krajín EÚ, pre budúci rast exportu. Optimistický sentiment panuje v automobilovom sektore, farmaceutike a potravinárstve, zatiaľ čo negatívne očakávania čelia odvetvia ako výroba elektrických zariadení.

Analytici sa zhodujú, že hoci prekvapujúce októbrové výsledky naznačujú oživenie, výzvy vo forme obchodných bariér a nestabilnej ekonomiky môžu brániť dlhodobému rastu.