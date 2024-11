Úroveň zadlženia verejného sektora je rizikom, podľa NBS ho však zmierňuje prijatý konsolidačný balík

Predchádzajúce riziká spojené s prudkým nárastom nákladov a vyššími úrokovými sadzbami sa postupne uvoľňujú. Konštatoval to výkonný riaditeľ úseku dohľadu a finančnej stability v Národnej banke Slovenska Vladimír Dvořáček pri prezentácii analýzy o finančnej stabilite.

Inflácia v eurozóne klesla pod stanovený cieľ a sadzby začali klesať. Pre mnohých dlžníkov by to mohlo postupne priniesť vítanú úľavu. Priebežne sa podľa centrálnej banky zlepšuje aj finančná situácia domácností. Ich reálne príjmy rastú a schopnosť tvoriť úspory sa zvyšuje. Väčšina dlžníkov by už najťažšie obdobie mala mať za sebou.

Pohľad na budúce riziká

Pri pohľade na budúce riziká sa pozornosť presúva od inflácie k neistému výhľadu hospodárskeho rastu. Zdrojom rizika je najmä neistý geopolitický vývoj a hospodársky rast vo vybraných hlavných ekonomikách.

Centrálne banky reagujú znížením sadzieb, a to rýchlejšie, než sa pôvodne očakávalo. Počas letných mesiacov sa navyše potvrdilo, že globálne finančné trhy sú výrazne citlivé na prípadné nepriaznivé správy a turbulencie sa môžu objaviť kedykoľvek.

Úroveň zadlženia verejného sektora

Samostatným rizikom je tiež úroveň zadlženia verejného sektora vo viacerých krajinách eurozóny. Toto riziko na Slovensku však podľa Dvořáčka zmierňuje prijatý konsolidačný balík. Snaha o udržateľnosť verejných financií je však podľa neho behom na dlhé trate a do budúcna budú potrebné ďalšie opatrenia najmä vzhľadom na nepriaznivý demografický vývoj.

Konsolidačný balík sa premietne aj do vyšších nákladov pre finančný sektor, neočakáva sa výraznejší negatívny vplyv na finančnú stabilitu ani na schopnosť domácností a podnikov splácať svoje úvery.

Tempo rastu hypoték

Medziročné tempo rastu hypoték sa prvýkrát po dlhšom období poklesu podľa NBS mierne zrýchlilo a úrokové sadzby poklesli. Vzrástol počet poskytnutých hypoték, hoci zatiaľ zaostáva za obdobím pred zvyšovaním sadzieb. Po dlhšom čase vzrástli aj ceny nehnuteľností. Tento vývoj je v súlade s vývojom v iných krajinách EÚ.

Zatiaľ je však podľa Dvořáčka predčasné hovoriť, či sa tieto zmeny pretavia do trvalejšieho oživenia. Výraznejšia aktivita však pretrváva pri spotrebiteľských úveroch, ktoré si zachovávajú svoj relatívne dynamický rast. Na druhej strane, pri úverovaní podnikov zatiaľ náznaky oživenia absentujú a portfólio medziročne klesá.

Banky majú silné predpoklady zvládnuť nové výzvy

Zisk bánk síce v dôsledku bankového odvodu medziročne klesol, naďalej však výrazne prevyšuje úroveň spred obdobia nárastu úrokových sadzieb. Kľúčovým faktorom je vývoj úrokových príjmov, ktorý by mal zostať dôležitým pilierom ziskovosti aj v nasledujúcom období.

Ukazovatele kapitálovej primeranosti a likvidity dosiahli v polovici roka 2024 úrovne blízko svojich historických maxím. Banky tak majú podľa NBS silné predpoklady zvládnuť v ďalšom období nové výzvy, aj keď ich počet neustále pribúda, čo môže z dlhodobého hľadiska negatívne ovplyvniť ich finančnú pozíciu.

Ide najmä o bankový odvod, postupnú implementáciu prísnejšej bankovej regulácie a konsolidačný balík, predovšetkým daň z finančných transakcií. Na strane vkladov budú banky vystavené novej konkurencii v podobe retailových emisií štátnych dlhopisov a v strednodobom horizonte aj digitálnemu euru.