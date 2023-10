Úrady práce a sociálnych vecí začnú vyplácať desaťtisícom ľudí vyššie dávky

Úrady práce a sociálnych vecí začnú od novembra vyplácať vyššie dávky v hmotnej núdzi. Vyššie dávky bude dostávať približne 64-tisíc domácností. Finančná pomoc pre sociálne odkázaných ľudí od októbra stúpla o rovnaké percento, o aké sa od júla tohto roka zvýšili sumy životného minima.

Prvýkrát až v novembri

Sumy pomoci v hmotnej núdzi preto išli nahor o 14,7 percenta. O toto percento sa zvýšili dávky v hmotnej núdzi, ochranný príspevok, aktivačný príspevok, príspevok na nezaopatrené dieťa a príspevok na bývanie. Dávky vyplácajú úrady práce mesačne pozadu, zvýšené sumy preto prvýkrát vyplatia v novembri.

Dávka v hmotnej núdzi pre jednotlivca bez detí sa zvyšuje o 10,90 eura mesačne, pre jednotlivca s jedným až štyrmi deťmi o 20,70 eura mesačne a pre jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi o 30,20 eura mesačne. U dvojice bez detí ide o nárast o 18,90 eura mesačne, u dvojice s jedným až štyrmi deťmi o 28,30 eura mesačne a u dvojice s viac ako štyrmi deťmi o 38,10 eura mesačne.

Suma ochranného príspevku ide nahor o 11,10 eura mesačne, aktivačný príspevok stúpa takisto o 11,10 eura mesačne a príspevok na nezaopatrené dieťa o 3 eurá mesačne.

Zvýšia sa aj ďalšie príspevky

Príspevok na bývanie rastie o 12,20 eura mesačne, ak domácnosť tvorí iba jedna osoba, o 20,70 eura mesačne, ak domácnosť tvoria dve osoby, o 26,30 eura, ak domácnosť tvoria tri osoby, o 31,90 eura, ak domácnosť tvoria štyri osoby a o 37,40 eura mesačne, ak domácnosť tvorí päť a viac osôb.

Dávka pre jednotlivca do konca septembra dosahovala 74 eur. Pre jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi išlo o 140,70 eura. Jednotlivec s viac ako štyrmi deťmi dostával 205,50 eura, dvojica bez detí sumu 128,60 eura. Pre dvojicu s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi dávka tvorila 192,40 eura a pre dvojicu s viac ako štyrmi deťmi 259,40 eura.

Suma ochranného príspevku bola 75,70 eura pre osobu, ktorá dosiahla dôchodkový vek, je invalidná, osamelým rodičom, ktorý sa stará o dieťa alebo sa stará o fyzickú osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie. Aktivačný príspevok pre člena domácnosti, ktorý je uchádzačom o zamestnanie, dosahoval takisto 75,70 eura.