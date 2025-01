Trumpove ekonomické plány môžu zmeniť globálny poriadok, analytik upozorňuje na najnebezpečnejšie politiky

Martin Vlachynský z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) tvrdí, že staronový prezident USA Donald Trump prichádza s návrhmi, ktoré môžu zásadne zmeniť svetové ekonomické poriadky.

Hoci je diskutabilné, nakoľko sú jeho návrhy súčasťou „šoumanstva“ a nakoľko ich naozaj plánuje presadiť, minimálne teoreticky sa musíme pripraviť na zmeny. Najznámejšou a zároveň najnebezpečnejšou Trumpovou politikou je podľa analytika jeho obľuba ciel a ekonomického nacionalizmu.

Pripomína, že podobné opatrenia v minulosti, ako napríklad Smoot-Hawley Tariff Act z roku 1930, viedli ku globálnej ekonomickej depresii. Významné európske exporty, konkrétne pätina, sú v súčasnosti smerované do USA, čo by v prípade obchodných vojen mohlo viesť k ekonomickému spomaleniu.

Trumpova stratégia

Vlachynský upozorňuje aj na Trumpovu politiku v energetike, ktorá bude podporovať americkú ťažbu a export ropy a plynu. To by mohlo viesť k nižším globálnym cenám, no zároveň posilní americký priemysel menej zaťažený zelenou politikou.

Pri monetárno-fiškálnej politike je Trumpova stratégia podľa analytika zložitejšia na pochopenie. Navonok sa netají snahou ovplyvniť Fed a stlačiť úrokové miery, čo by podporilo rast akciových trhov. Avšak jeho fiškálna a colná politika môže vytvoriť silný inflačný tlak, ktorý môže Trumpa donútiť k prísnejšej monetárnej politike.

Ekonomická prognóza

Ekonomická prognóza podľa Vlachynského naznačuje, že Trumpove kroky by mohli krátkodobo znamenať presun časti kapitálu z Európy a Ázie do USA, čo by mohlo viesť k rastu amerického trhu a posilneniu dolára.

Avšak, podľa neho existuje riziko prehrievania americkej ekonomiky a následného nárastu inflácie a rozpočtových problémov v USA. V prípade výrazného poklesu amerického trhu by sa situácia mohla rozšíriť aj do celého sveta v podobe ekonomického spomalenia.

Alternatívou podľa Vlachynského je, že Trumpove hrozby sú len strašením a viac času venuje domácej deregulácii, čo by mohlo byť impulzom k väčšiemu rastu v USA aj iných krajinách. Lenže deregulovať je vždy podľa analytika ťažšie, ako zavádzať clá. Na nový ekonomický svet preto pozerá viac s obavami, ako nádejami.