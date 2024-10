Štátny rozpočet je odtrhnutý od reality, strana Demokrati obviňuje vládu z podvodu na občanoch Slovenska (video)

Mimoparlamentná strana Demokrati kritizuje aktuálny návrh štátneho rozpočtu, ktorý podľa jej predstaviteľov nesplní základné potreby Slovenska a ohrozuje kľúčové oblasti, ako je bezpečnosť, poľnohospodárstvo a potravinová sebestačnosť.

Demokrati ho označili za nezodpovedný a za podvod na občanoch Slovenska. Podpredseda strany Eduard Heger upozornil, že navrhovaný rozpočet neodráža skutočné potreby občanov a chýba mu jasný plán.

Ľudia budú ožobračení

„Tento rozpočet je odtrhnutý od reality. Chýba mu podpora pre občanov a slovenské firmy, a to v čase, keď čelíme rastúcim výzvam. Bez toho, aby sme investovali do budúcnosti, Slovensko bude ďalej zaostávať. Vláda sa rozhodla konsolidovať, všeobecne občanom hovoria, že je potrebné zvyšovať dane, my však teraz nevieme, kam tieto vyššie dane budú smerovať,“ uviedol Heger.

Dodal, že ľudia budú vládou ožobračení nielen zvyšovaním daní, ale aj stagnáciou ekonomiky a nižším rastom reálnych miezd. „Na budúci rok je odhad rastu miezd len na úrovni 0,5%, kým tento rok to boli 4%. V praxi pri odhadovanej inflácii to znamená, že ľudia budú chudobnejší,“ pokračoval Heger.

Situácia v polícii

To sa podľa neho dotkne všetkých, najviac strednej triedy, rodín s deťmi. Podpredseda Juraj Šeliga v súvislosti s rozpočtom upozornil na alarmujúcu situáciu v oblasti policajného zboru a celkového riadenia rezortu vnútra. Slovensko podľa neho prestáva byť bezpečné.

„Máme nedostatok policajtov a zlyháva manažment rezortu. Bezpečnosť občanov je základná úloha štátu, ale s týmto rozpočtom ju nezabezpečíme, pretože absolútne nepočíta so stabilizáciou policajného zboru,“ upozornil Šeliga, ktorý nevidí akýkoľvek plán, ako stabilizovať situáciu.