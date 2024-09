Sociálna poisťovňa zaznamenala najväčší pokles žiadostí o predčasný dôchodok, dôvodom môže byť legislatívna zmena

Sociálna poisťovňa zaznamenala najväčší pokles novo podaných žiadostí o dôchodok u záujemcov o predčasný dôchodok.

Pripustil to hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr pre Tlačovú agentúru SITA v súvislosti s tým, že v júli bolo najmenej novopriznaných dôchodkov za celý rok 2024. Dokopy išlo o 10-tisíc novopriznaných dôchodkov. V porovnaní s predchádzajúcimi mesiacmi ide o najnižšiu hodnotu v tomto roku.

„Sociálna poisťovňa neskúma dôvody poklesu počtu novopriznaných dôchodkov, ale je dôvodné predpokladať, že tento pokles je spôsobený nižším počtom nových žiadostí o priznanie dôchodku v mesiaci , ako aj dovolenkovým obdobím. Najväčší pokles novo podaných žiadostí o dôchodok Sociálna poisťovňa zaznamenala v súvislosti so žiadosťami o predčasný starobný dôchodok a predpokladáme, že bol spôsobený zmenou právnej úpravy od 15. máji 2024,“ vysvetlil Martin Kontúr.

Po legislatívnej zmene na to, aby žiadateľovi bol priznaný predčasný dôchodok, musí odpracovať obdobie, ktoré Sociálna poisťovňa na základe novely zákona určí ako rozdiel všeobecného dôchodkového veku, nezníženého za výchovu detí, pre konkrétny ročník narodenia a čísla 23.

Druhou zmenou od 15. mája je aj zjednotenie percenta, o ktoré sa znižuje suma predčasného starobného dôchodku za obdobie od jeho priznania do dovŕšenia dôchodkového veku. To znamená, že všetky predčasné starobné dôchodky s dátumom priznania po 14. máji sa znižujú bez ohľadu na počet získaných odpracovaných rokov o 0,5 % za každých začatých 30 dní, ktoré zostávajú do dovŕšenia dôchodkového veku.