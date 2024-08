Jednorazový výber z druhého piliera je možný po splnení referenčnej sumy, upozorňuje hovorca Sociálnej poisťovne

Jednorazový výber z druhého piliera je možný až po splnení referenčnej sumy. Upozornil v rozhovore Tlačovej agentúry SITA hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.

Podľa jeho slov seniori, ktorí plánujú požiadať o starobný dôchodok v roku 2024, a zároveň sporia v druhom pilieri, musia splniť podmienku minimálneho dôchodku vo výške 651,70 eura.

„Pokiaľ sa dostanem na túto sumu, a ešte idem vyššie, tak spĺňam túto možnosť, a môžem požiadať o jednorazový výber z druhého piliera,“ dodal Kontúr.

Referenčná suma pre rok 2025

Podľa jeho slov sa predpokladá, že referenčná suma pre rok 2025 bude rásť, konkrétne hodnoty budú k dispozícii až v decembri tohto roka.

„Tieto informácie budeme mať k dispozícii až v mesiaci december, pretože sa uzatvárajú k 30. novembru, čiže referenčná suma pre rok 2025 bude známa tesne ku koncu roka 2024,“ spresnil hovorca Sociálnej poisťovne.

Jednorázový výber z druhého piliera

Jednorazový výber z druhého piliera na Slovensku znamená, že sporiteľ, ktorý si šetril na dôchodok v druhom pilieri, má možnosť vybrať si celú nasporenú sumu naraz, namiesto pravidelného poberania dôchodku alebo programového výberu.

Jednorazový výber je umožnený v prípade, že suma, ktorú má sporiteľ nasporenú v druhom pilieri, nie je dostatočná na to, aby si z nej mohol zabezpečiť minimálnu mesačnú penziu stanovenú zákonom. To znamená, že ak je nasporená suma príliš nízka na to, aby z nej bolo možné financovať dôchodok aspoň v minimálnej výške, sporiteľ môže požiadať o jednorazový výber celej nasporenej sumy.

Tento výber má svoje následky, keďže suma je vyplatená naraz, sporiteľ už následne nemá nárok na dôchodok z druhého piliera a musí sa spoľahnúť na dôchodok z prvého piliera a prípadne iné osobné úspory.

Sporitelia na Slovensku

Martin Kontúr v súvislosti s druhým pilierom uviedol, že k 30. júnu 2024 tam sporí takmer 2 milióny ľudí. V súčasnosti si peniaze odkladá v druhom dôchodkovom pilieri 86 tisíc prvopoistencov, ktorí majú menej ako 40 rokov a po prvýkrát vstúpili do systému sociálneho poistenia na Slovensku.

Podľa Kontúra títo prvopoistenci pochádzajú až zo 115 krajín: „Najviac je samozrejme Slovákov, tam je cez 70 %, a potom pokračujú Ukrajinci 14 %, Maďarsko 1,72 %, ale potom máme napríklad obyvateľov Indie 1,39 % a nasledujú Moldavsko a Srbsko, tam je to okolo 1 %. Všetky tie ostatné národnosti z tých 115, tých je menej ako 1 %.“

Odvody do druhého piliera

Sadzba odvodov do druhého piliera je pre budúcich dôchodcov v súčasnosti stanovená na 4 %. Čo sa týka jednotlivého zhodnotenia, to už nie je podľa hovorcu predmetom na Slovensku.

„Tie odvody od nás odchádzajú. Čiže zamestnávateľ zaplatí odvody, z vašej mzdy prídu k nám do sociálneho poisťovania, my ich potom posúvame ďalej a správcovské spoločnosti s nimi potom ďalej podnikajú tie kroky, aby vám ich zhodnotili,“ uzavrel Martin Kontúr zo Sociálnej poisťovne.