Sociálna poisťovňa bude od štátu potrebovať miliardy eur, počet jej zamestnancov stúpne

Sociálna poisťovňa by mala v budúcom roku dostať zo štátneho rozpočtu 1,6 miliardy eur. Rovnakú sumu by mala od štátu prijať aj v roku 2025. V roku 2026 by mala finančná pomoc od štátu stúpnuť na 1,65 miliardy eur.

Vyplýva to z návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026, ktorý schválila vláda.

Musí pomôcť štát

Budúcoročné zdroje Sociálnej poisťovne vrátane finančnej pomoci od štátu v sume 1,6 miliardy eur by mali dosiahnuť 14,17 miliardy eur, z čoho viac ako 802 miliónov eur tvorí očakávaný prebytok z tohto roka. Aj ten však poisťovňa vykáže len vďaka tohtoročnému transferu zo štátneho rozpočtu v sume 1,16 miliardy eur.

Ak by Sociálnej poisťovni v budúcom roku sumou 1,6 miliardy nepomohol štát, jej príjmy by bez tohtoročného prebytku dosiahli len 11,77 miliardy eur. Celkové výdavky Sociálnej poisťovne na budúci rok sa pritom očakávajú v sume 13,3 miliardy eur.

Počet zamestnancov by mal stúpnuť

Počet zamestnancov Sociálnej poisťovne by mal v nasledujúcich rokoch stúpať. Má ísť o nárast zo 5 458 zamestnancov postupne na 5 497 zamestnancov do konca tohto roka.

V budúcom roku má počet zamestnancov poisťovne stúpnuť na 5 541 a v roku 2025 na 5 557 zamestnancov. Sociálna poisťovňa to zdôvodňuje realizáciou projektov refundovaných z fondov Európskej únie.