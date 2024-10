Slovensko chce zvýšiť angažovanosť občanov na finančných trhoch, plánuje vydať štátne dlhopisy dostupné pre bežných ľudí

Slovensko plánuje na jar budúceho roka vydať štátne dlhopisy pre bežných ľudí, pričom má ísť o dve emisie so splatnosťou 2 a 4 roky, pričom kupón by sa mal pohybovať okolo 3 %. Očakávaný objem je 300 miliónov eur, bude predstavovať približne 2,5 % budúco očného plánu potrieb financovania.

Minimálne investícia bude od 1 000 eur a teda dlhopis bude dostupný pre relatívne širokú verejnosť, ale keďže stále ide o investičný nástroj je alokácia peňazí do neho potrebné zvážiť podľa individuálnej situácie. Výnosy na dlhopisy budú oslobodené od daní a odvodov, čo im poskytne dodatočnú prémiu oproti alternatíve v podobe konzervatívnejších terminovaných účtov.

Doplnkový zdroj financovania

„Myšlienka poskytovať štátne dlhopisy občanom je v okolitých štátoch dobre etablovaná a hoci pôjde o doplnkový druh financovania z pohľadu štátu, pre domácnosti môže predstavovať ďalší nástroj pre ich vstup na investičný trh. Slovensko pritom patrí z pohľadu alokácie finančného majetku domácností v investičných produktoch medzi konzervatívne krajiny. Oznámené podmienky sú plne v súlade s našimi skoršími očakávaniami. Možnosť vydávať retailové štátne dlhopisy sa objavil už v programovom vyhlásení vlády, teda sme s touto možnosťou počítali,“ povedal analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš.

Z pohľadu objemu pôjde o doplnkový zdroj financovania, pričom v kontexte objemu finančného majetku slovenských domácnosti, možno očakávať v strednodobom horizonte, že štátne dlhopisy pre bežných ľudí budú predstavovať iba veľmi malú časť celkového dlhu štátu.

Štát bude chcieť občanov motivovať výnosom

Finančný majetok domácnosti je na úrovni približne 100 mld. eur a z toho je približne polovica na vkladových účtoch. Očakávaný objem predaja je teda priemerný veľkosti finančného trhu.

„Štát bude chcieť občanov motivovať dostatočne vysokým výnosom, resp. kupónom, pričom otázkou z pohľadu štátu ostáva efektivita v porovnaní s medzinárodnými finančnými trhmi. Ide však o doplnkový zdroj financovania a okrem nákladovej efektivity je jedným z deklarovaných cieľov aj vyššia angažovanosť ľudí na finančných trhoch, resp. zvýšenie úrovne finančnej gramotnosti. Z dlhodobého hľadiska tak môže emisia priniesť dodatočné benefity. Vo vzťahu k meniacej sa demografii je dôležité, aby ľudia viac investovali a zhodnocovali svoje úspory pri rozumnej miere rizika, v čom môže takáto aktivita pomôcť, ťažisko komplexného riešenia je však samozrejme v dobre diverzifikácii investičných nástrojov a kvalitnom investičnom poradenstve,“ povedal Kočiš.

Predpokladaná výška výnosu

Na základe predstavených parametrov možno podľa analytika predpokladať, že sa výnos bude pohybovať okolo úrovne trojročného terminovaného vkladu, resp. mierne nad a pod ním, pričom oslobodenie od daní či dôvodov poskytne prémiu voči samotným terminovaným vkladom.

Sadzba na terminovaných vkladoch resp. aj na výnosoch dlhopisov bude ovplyvnená očakávaným postupným uvoľňovaním utiahnutej menovej politiky zo strany ECB, pričom do konca prvého kvartálu 2025 možno počítať s dvoma až troma zníženiami celkovo v objeme 0,75 %. Tieto zníženia sa do dlhších viazaností prenesú samozrejme v menšej miere, pričom záležať bude aj od ďalších trhových očakávaní. Výnosy by sa tak mohli pohybovať pravdepodobne mierne pod úrovňou 3 %, samozrejme bude záležať od širších trhových podmienok a od cenovej politiky, ktorú zvolí ARDAL.