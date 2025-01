Slovensko čaká v roku 2025 schvaľovanie projektu Práca namiesto dávok, Tomáš hovorí aj o obrovskej reforme financovania sociálnych služieb

Slovenský sociálny sektor čaká v roku 2025 schvaľovanie zákona o práci namiesto dávok či reforma financovania sociálnych služieb. V rozhovore pre tlačovú agentúru SITA to uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš. Podľa jeho slov hneď od začiatku roka, po sviatku Troch kráľov, dá rezort práce do medzirezortného pripomienkového konania projekt Práca namiesto dávok.

„Platí tá filozofia, že pokiaľ človek môže pracovať, ale nepracuje, a nič mu v tom nebráni, nemá žiadne sociálne alebo zdravotné prekážky, tak príde o dávku v hmotnej núdzi. Za dôvod na odobratie dávky v hmotnej núdzi budeme považovať aj porušenie pracovnej disciplíny, aby sa s tým vôbec nešpekulovalo,“ vyhlásil Erik Tomáš.

Aktivačné príspevky

Dodal, že v rámci projektu chce motivovať ľudí pracovať pomocou aktivačných príspevkov. Aktivačný príspevok bude slúžiť pre ľudí, ktorí sa nezamestnali v riadnom zamestnaní, ale ministerstvo práce chce, aby aspoň niečo robili, aby vykonávali takzvané malé obecné služby, teda zametali ulice, vysádzali záhony a podobne skrášľovali svoju obec.

„Budeme ich motivovať v tom, že pokiaľ sa popri týchto prácach budú aj vzdelávať, rekvalifikovať a pripravovať na reálnu prácu, tak dostanú 1,5 násobok tohto aktivačného príspevku. Pokiaľ si dokonca nájdu riadne zamestnanie na trhu práce, a budú stále ešte poberateľmi dávky hmotnej núdzi, tak dostanú dvojnásobok tohto aktivačného príspevku,“ uviedol minister práce v rozhovore SITA.

Problém s exekúciami

Rezort práce sa v tejto zmene chce pozrieť aj na problém s exekúciami. Podľa Tomáša mnoho ľudí nepracuje, pretože majú na sebe uvalené exekúcie a sociálna dávka sa neexekvuje, ale príjem z práce už áno.

„Aj tam máme pripravené také opatrenie, aby to tých ľudí nebolelo hneď okamžite. Pokiaľ začnú pracovať, chceme im ponechať dávku v hmotnej núdzi po určité obdobie, a nebudeme im ju hneď krátiť, takže ten celkový príjem im zostane zachovaný, a oplatí sa im pracovať,“ pokračuje Tomáš.

Reforma financovania sociálnych služieb

Najväčšou výzvou pre budúci rok bude pre rezort práce reforma financovania sociálnych služieb. „Je to reforma, ktorá je napojená na plán obnovy, teda my ju musíme splniť, aby sme naplnili míľnik, aby sme neohrozili platbu z plánu obnovy. Je to obrovská reforma, od ktorej sú veľké očakávania v sociálnych službách. Vieme dobre, že ten stav v sociálnych službách nie je dobrý,“ pripustil minister.

Podľa jeho slov má Slovensko nedostatok personálu v zariadeniach sociálnych služieb, všetko však má vyriešiť reforma. Erik Tomáš pripustil, že pôjde o nákladnú reformu, čo si bude vyžadovať vážnu komunikáciu, ktorú už rezort vedie aj s Ministerstvom financií SR.

Príspevok na odkázanosť

„Podstatou je to, že po novom už ten odkázaný človek dostane len jeden príspevok na odkázanosť. On sa rozhodne, či ten príspevok dá svojmu príbuznému na to, aby ho opatroval, ako náhradu opatrovateľského príspevku, alebo ho poskytne terénnemu pracovníkovi, teda stále bude ten človek v domácom prostredí, ale príde aj terénny pracovník mu pomôcť v rámci takzvanej domácej opatrovateľskej služby,“ uviedol Erik Tomáš.

Ďalšou možnosťou pre odkázané človeka je aj to, že príspevok môže dať bytovému zariadeniu, ak potrebuje už opateru v zariadení sociálnych služieb. Pretože si reforma vyžaduje veľké financovanie a veľké zmeny, ministerstvo práce pracuje na jej znení v pracovnej skupine, kde je viacero odborníkov zo sociálneho sektora, ako aj opoziční členovia sociálneho výboru.