Slovenské firmy namiesto investorov stále volia banky, aj keď dusia rast - ROZHOVOR

Rozvoj podnikania si v istom bode vyžaduje externý kapitál. Na Slovensku sa firmy ešte stále vo veľkej miere spoliehajú na bankové úvery – podľa odborníkov je až v 80 percentách prípadov. Mnohí podnikatelia však netušia, že kapitál od investora nemusí znamenať stratu kontroly, ale práve naopak – príležitosť na rast, ktorý by inak nebol možný. V rozhovore v podcaste Má to Filipe sme sa na túto tému rozprávali s Jánom Kutanom, predsedom správnej rady Slovenskej asociácie private equity a rozvojového kapitálu (SLOVCA), a Jánom Solíkom, prezidentom Združenia podnikateľov Slovenska.

Investície a regulácie: prečo Európa zaostáva

Diskusiu otvoril pohľad na investičné prostredie v Európe a obaja hostia sa zhodli, že Európska únia sa dlhodobo „preregulovala“ a brzdí tak nielen podnikateľov, ale aj tých, ktorí by ich vedeli financovať. „Z EÚ k nám prichádza v priemere sedem regulácií denne,“ upozornil Ján Solík s tým, že európske firmy čelia väčšej záťaži ako konkurencia v USA či Ázii a chýba aj jednotný kapitálový trh, ktorý by podnikateľom zjednodušil prístup ku kapitálu v rôznych členských krajinách.

Slovensko: Malý trh, ešte menšia burza

Z pohľadu Slovenska je problém ešte výraznejší. Ako pripomenul Ján Kutan, domáci kapitálový trh je prakticky nefunkčný, IPO sú u nás raritou a väčšina slovenských firiem tak nevyužíva možnosti, ktoré bežne fungujú v zahraničí. „Za tridsať rokov prešli IPO procesom na Slovensku štyri firmy,“ dodáva Ján Solík. Alternatívou sú emisie dlhopisov alebo vstup na zahraničné burzy, no ani tieto možnosti nie sú bežnou súčasťou podnikateľského plánovania.

Kedy vstupuje investor do hry?

Diskusia sa potom stočila k praktickým otázkam podnikateľov: kedy je ten správny moment hľadať investora a čo to vlastne znamená?

Podľa Jána Kutana je kľúčové, v akej fáze sa firma nachádza. „Investor vstupuje vtedy, keď firma potrebuje rásť, ale ešte nie je financovateľná z bankového sektora – alebo už nie je, pretože je napríklad preúverovaná,“ vysvetľuje. V počiatočných fázach ide často o investície do nápadu, nie do výsledkov. Vtedy prichádzajú do úvahy takzvaní „angel investori“ či fondy venture kapitálu.

Dôležité však je, že investor sa vo firme stáva spoločníkom. „Je to manželstvo na dobu určitú,“ hovorí Kutan. To znamená, že podnikateľ musí byť pripravený prijať nielen financie, ale aj partnera, ktorý bude spolurozhodovať o smerovaní firmy.

Strach zo straty kontroly je často zbytočný

Podľa oboch hostí je najčastejšou obavou podnikateľov práve strata kontroly nad firmou. No realita býva iná – investori sa zriedka zapájajú do každodenného riadenia a skôr firmu strategicky podporujú. „Investor nechce firmu riadiť, ale smerovať. Vstupuje s kapitálom a skúsenosťami, nie s ambíciou meniť každodenné rozhodnutia,“ hovorí Solík.

Kutan zároveň upozorňuje, že skúsený investor prináša nielen peniaze, ale aj sieť kontaktov, podporu pri expanzii a dôveryhodnosť pri ďalšom financovaní. „Mnohým podnikateľom investor otvorí oči – nastaví zrkadlo, ukáže reálny potenciál firmy a pomôže ju dostať na úplne inú úroveň,“ doplnil.

Dobre pripravený podnikateľ má výhodu

Jedna z kľúčových rád pre podnikateľov znela jasne: nepristupovať k investícii sám a bez prípravy. Profesionálny poradca vie pomôcť s nastavením očakávaní, s procesom due diligence aj so samotným vyjednávaním podmienok. „Nehrať sa na právnika, keď ste podnikateľ. Vy sa venujte rastu, ostatné prenechajte profesionálom,“ zhodujú sa hostia.

Čo by sa malo zmeniť?

Riešenie podľa oboch expertov tkvie v systematických zmenách: zjednodušenie regulácií, zavedenie funkčného kapitálového trhu a rozvoj investičnej gramotnosti medzi podnikateľmi aj širokou verejnosťou. Zatiaľ čo fyzické osoby majú na účtoch v bankách viac ako 40 miliárd eur, reálne investovanie – napríklad do firiem – je stále okrajovou záležitosťou.

Ak si pozriete celý rozhovor, dozviete sa: