Šeliga podal návrh zákona o úveroch na bývanie, umožnil by urobiť mimoriadnu splátku kedykoľvek

Poslanec Juraj Šeliga v piatok podal do parlamentu návrh novely zákona o úveroch na bývanie. Ten podľa jeho vyjadrení umožní ľuďom férovejšie a efektívnejšie manažovať svoje splátky hypotéky tak, aby mohli mimoriadnu splátku hypotéky bez poplatku urobiť kedykoľvek chcú a nielen raz do roka. Zároveň chce zvýšiť ročný limit, kedy je to možné urobiť bez poplatku, a to zo súčasných 20 % istiny na 30 %.

„Ak ľudia majú k dispozícii hotovosť, potom by mali mať možnosť využiť ju tak, ako to uznajú za vhodné,“ myslí si Šeliga.

Pre niekoho môže byť podľa jeho slov výhodné nazbieranú hotovosť použiť na predčasné čiastočné splatenie istiny hypotéky a znížiť si tak výšku ďalších splátok alebo skrátiť viazanosť. Teraz však podľa zákona možno spraviť takúto splátku bezplatne len raz do roka.

„Ľudia by však mali mať právo na bezplatnú predčasnú splátku aspoň raz mesačne,“ zdôraznil Šeliga.

Zároveň doplnil, že s návrhom oslovili aj Slovenskú bankovú asociáciu a téme zvyšovania úrokov a splácania hypoték sa budú systematicky venovať ďalej.